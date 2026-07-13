Тегеран предупредил третьи страны о последствиях соучастия в ударах США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Ирана заявил, что любое соучастие третьих стран в агрессии против Ирана сделает их легитимными целями для ответных ударов.
- Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о завершении очередной атаки на Иран.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Любое соучастие третьих стран в агрессии против Ирана сделает их легитимными целями для ответных ударов, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление МИД Ирана.
"Любое соучастие или сотрудничество со сторонами агрессора принесет последствия, и источники и места, откуда проводятся удары по Ирану, станут легитимными целями для оборонительных ударов вооруженных сил Исламской республики Иран", - говорится в сообщении агентства.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) ранее сообщило о завершении очередной атаки на Иран, продолжавшейся почти шесть часов.