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Тегеран предупредил третьи страны о последствиях соучастия в ударах США - РИА Новости, 13.07.2026
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08:45 13.07.2026 (обновлено: 08:46 13.07.2026)
Тегеран предупредил третьи страны о последствиях соучастия в ударах США

Иран: соучастие третьих стран в агрессии сделает их легитимными военными целями

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Ирана заявил, что любое соучастие третьих стран в агрессии против Ирана сделает их легитимными целями для ответных ударов.
  • Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о завершении очередной атаки на Иран.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Любое соучастие третьих стран в агрессии против Ирана сделает их легитимными целями для ответных ударов, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление МИД Ирана.
"Любое соучастие или сотрудничество со сторонами агрессора принесет последствия, и источники и места, откуда проводятся удары по Ирану, станут легитимными целями для оборонительных ударов вооруженных сил Исламской республики Иран", - говорится в сообщении агентства.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) ранее сообщило о завершении очередной атаки на Иран, продолжавшейся почти шесть часов.
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