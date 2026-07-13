МИД Ирана сделал заявление на фоне атак США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Ирана осудил нарушение Вашингтоном принципов устава ООН.
- Тегеран обвинил американскую сторону в военных преступлениях и нарушении положений меморандума об урегулировании конфликта.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. МИД Ирана на фоне последних атак США осудил нарушение Вашингтоном принципов устава ООН и почти всех пунктов меморандума об урегулировании, сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление.
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"Министерство назвало атаки США "брутальными" и "вопиющим нарушением фундаментальных принципов устава ООН", - говорится в публикации.
По оценке иранского ведомства, Вашингтон в открытую нарушил почти все положения меморандума об урегулировании конфликта.
Отмечается, что Тегеран также обвинил американскую сторону в военных преступлениях.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о завершении очередной атаки на Иран, продолжавшейся почти шесть часов.