ПВО Иордании сбила четыре ракеты, выпущенные со стороны Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Системы ПВО Иордании сбили четыре ракеты, запущенные со стороны Ирана.
- Подразделения королевского инженерного корпуса обнаружили и обезвредили обломки ракет в нескольких районах страны.
БЕЙРУТ, 13 июл - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Иордании сбили четыре ракеты, запущенные со стороны территории Ирана, говорится в заявлении главного командования иорданских вооруженных сил.
В коммюнике отмечается, что подразделения королевского инженерного корпуса обнаружили и обезвредили обломки ракет в нескольких районах страны. Военные оцепили места падения и приняли необходимые меры для обеспечения безопасности населения.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.