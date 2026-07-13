ПВО Иордании сбила четыре ракеты, выпущенные со стороны Ирана

БЕЙРУТ, 13 июл - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Иордании сбили четыре ракеты, запущенные со стороны территории Ирана, говорится в заявлении главного командования иорданских вооруженных сил.

В коммюнике отмечается, что подразделения королевского инженерного корпуса обнаружили и обезвредили обломки ракет в нескольких районах страны. Военные оцепили места падения и приняли необходимые меры для обеспечения безопасности населения.