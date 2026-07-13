Иран заявил об уничтожении двух пусковых установок Himars в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об уничтожении двух пусковых установок ракет класса "земля-земля" Himars и складов ракет в Кувейте.
- Ранее КСИР заявлял об ударе по базам США "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте, где был уничтожен зенитный ракетный комплекс Patriot и американская радиолокационная система FPS.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об уничтожении двух пусковых установок ракет класса "земля-земля" Himars и складов ракет в Кувейте, говорится в сообщении иранского телеканала Press TV.
Ранее КСИР заявлял об ударе по базам США "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте, при котором уничтожили зенитный ракетный комплекс Patriot и американскую радиолокационную систему FPS.
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