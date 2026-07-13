Иран заявил об уничтожении двух пусковых установок Himars в Кувейте

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об уничтожении двух пусковых установок ракет класса "земля-земля" Himars и складов ракет в Кувейте, говорится в сообщении иранского телеканала Press TV.