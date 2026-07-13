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Иран заявил об уничтожении двух пусковых установок Himars в Кувейте - РИА Новости, 13.07.2026
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08:10 13.07.2026
Иран заявил об уничтожении двух пусковых установок Himars в Кувейте

Иран заявил об уничтожении двух пусковых установок Himars и складов в Кувейте

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об уничтожении двух пусковых установок ракет класса "земля-земля" Himars и складов ракет в Кувейте.
  • Ранее КСИР заявлял об ударе по базам США "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте, где был уничтожен зенитный ракетный комплекс Patriot и американская радиолокационная система FPS.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об уничтожении двух пусковых установок ракет класса "земля-земля" Himars и складов ракет в Кувейте, говорится в сообщении иранского телеканала Press TV.
"КСИР заявил о том, что он уничтожил две пусковые установки США Himars вместе со складами ракет в Кувейте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Press TV.
Ранее КСИР заявлял об ударе по базам США "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте, при котором уничтожили зенитный ракетный комплекс Patriot и американскую радиолокационную систему FPS.
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