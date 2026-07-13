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В Москве увеличили интервалы движения на Сокольнической линии - РИА Новости, 13.07.2026
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06:33 13.07.2026
В Москве увеличили интервалы движения на Сокольнической линии

На восточном участке Сокольнической линии метро увеличили интервалы движения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПассажиры московского метрополитена
Пассажиры московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пассажиры московского метрополитена. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На восточном участке Сокольнической линии московского метро временно увеличены интервалы движения.
  • Интервалы увеличены для проверки инфраструктуры.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Интервалы движения на восточном участке Сокольнической линии московского метро временно увеличены для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Восточном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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