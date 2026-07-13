В Москве увеличили интервалы движения на Сокольнической линии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На восточном участке Сокольнической линии московского метро временно увеличены интервалы движения.
- Интервалы увеличены для проверки инфраструктуры.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Интервалы движения на восточном участке Сокольнической линии московского метро временно увеличены для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Восточном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.