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В России обновили ГОСТы на лососевую икру - РИА Новости, 13.07.2026
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14:32 13.07.2026
В России обновили ГОСТы на лососевую икру

В РФ утвердили обновленные ГОСТы на лососевую икру для борьбы с фальсификатом

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛососевая икра
Лососевая икра - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Лососевая икра . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России обновили ГОСТы на лососевую икру для усиления контроля качества и борьбы с фальсификатом.
  • Установлена формула пересчета бензоата натрия на бензойную кислоту и актуализированы требования по контролю температуры замороженной продукции.
  • Документы вступают в силу с 1 июня 2027 года.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ГОСТы на лососевую икру обновили в России для усиления контроля качества и борьбы с фальсификатом, говорится в сообщении Росстандарта.
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"Обновлены ГОСТы на лососевую икру для усиления контроля качества и борьбы с фальсификатом. Росстандарт утвердил обновленные стандарты на зернистую лососевую икру: ГОСТ 1629-2026 "Икра лососевая зернистая в транспортной упаковке. Технические условия"; ГОСТ 18173-2026 "Икра лососевая зернистая баночная. Технические условия", - говорится в сообщении.

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В ведомстве пояснили, что стандарты направлены на повышение качества и безопасности продукции, совершенствование методов контроля, снижение рисков фальсификации при производстве и обороте икры.
Теперь установлена формула пересчета бензоата натрия на бензойную кислоту для исключения манипуляций с дозировками. Кроме того, актуализированы и требования по контролю температуры замороженной продукции. В свою очередь ГОСТ на лососевую зернистую икру в банке предусматривает использование сырья только из живой или свежей рыбы.
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"Также установлен норматив массовой доли соли: от 3 до 6% - для икры первого сорта; от 3 до 7% - для икры второго сорта", - говорится в сообщении.
Документы вступают в силу с 1 июня 2027 года.
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