Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России обновили ГОСТы на лососевую икру для усиления контроля качества и борьбы с фальсификатом.
- Установлена формула пересчета бензоата натрия на бензойную кислоту и актуализированы требования по контролю температуры замороженной продукции.
- Документы вступают в силу с 1 июня 2027 года.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ГОСТы на лососевую икру обновили в России для усиления контроля качества и борьбы с фальсификатом, говорится в сообщении Росстандарта.
«
"Обновлены ГОСТы на лососевую икру для усиления контроля качества и борьбы с фальсификатом. Росстандарт утвердил обновленные стандарты на зернистую лососевую икру: ГОСТ 1629-2026 "Икра лососевая зернистая в транспортной упаковке. Технические условия"; ГОСТ 18173-2026 "Икра лососевая зернистая баночная. Технические условия", - говорится в сообщении.
Аналитики подсчитали, какая икра сильнее всего подешевела в России
1 декабря 2025, 03:02
В ведомстве пояснили, что стандарты направлены на повышение качества и безопасности продукции, совершенствование методов контроля, снижение рисков фальсификации при производстве и обороте икры.
Теперь установлена формула пересчета бензоата натрия на бензойную кислоту для исключения манипуляций с дозировками. Кроме того, актуализированы и требования по контролю температуры замороженной продукции. В свою очередь ГОСТ на лососевую зернистую икру в банке предусматривает использование сырья только из живой или свежей рыбы.
«
"Также установлен норматив массовой доли соли: от 3 до 6% - для икры первого сорта; от 3 до 7% - для икры второго сорта", - говорится в сообщении.
Документы вступают в силу с 1 июня 2027 года.
Цены на красную икру в РФ опустились до минимума за год
16 января, 22:51