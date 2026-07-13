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ИИ-помощника по закупкам и торгам запустили в Подмосковье - РИА Новости, 13.07.2026
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Новости Подмосковья
 
15:11 13.07.2026
ИИ-помощника по закупкам и торгам запустили в Подмосковье

Цифровой ИИ-ассистент появился на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Fotolia / Elnur
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. На Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ запустили цифрового ИИ-ассистента, который может круглосуточно отвечать на вопросы по закупкам и торгам, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.
Теперь, чтобы разобраться в процедуре закупки или аукциона, можно нажать кнопку "Спросить ассистента" в правом нижнем углу экрана на главной странице портала. После следует задать вопрос, ассистент подскажет порядок действий и даст ссылки на нужные материалы.
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В основе ассистента база из более чем 5 тысяч ответов на типовые вопросы, свыше 1,3 тысячи терминов и определений и около 180 типовых процедур. Эта база регулярно пополняется.
"Мы делаем работу с единым порталом торгов максимально понятной и удобной для пользователей. ИИ-ассистент теперь помогает мгновенно находить нужную информацию без самостоятельного поиска по документам и сложных формулировок. Задаете вопрос на портале и получаете ответ со ссылкой на источник", — отметила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева, ее слова приводит пресс-служба.
Ассистент помогает быстрее ориентироваться в процессах, но не заменяет официальные документы: юридически значимая информация содержится в нормативных актах и регламентах системы ЕАСУЗ.
Министр подчеркнула, что с каждым запросом база знаний ассистента будет пополняться, а качество его ответов – расти.
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