ИИ-помощника по закупкам и торгам запустили в Подмосковье

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. На Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ запустили цифрового ИИ-ассистента, который может круглосуточно отвечать на вопросы по закупкам и торгам, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Теперь, чтобы разобраться в процедуре закупки или аукциона, можно нажать кнопку "Спросить ассистента" в правом нижнем углу экрана на главной странице портала. После следует задать вопрос, ассистент подскажет порядок действий и даст ссылки на нужные материалы.

В основе ассистента база из более чем 5 тысяч ответов на типовые вопросы, свыше 1,3 тысячи терминов и определений и около 180 типовых процедур. Эта база регулярно пополняется.

"Мы делаем работу с единым порталом торгов максимально понятной и удобной для пользователей. ИИ-ассистент теперь помогает мгновенно находить нужную информацию без самостоятельного поиска по документам и сложных формулировок. Задаете вопрос на портале и получаете ответ со ссылкой на источник", — отметила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева , ее слова приводит пресс-служба.

Ассистент помогает быстрее ориентироваться в процессах, но не заменяет официальные документы: юридически значимая информация содержится в нормативных актах и регламентах системы ЕАСУЗ.