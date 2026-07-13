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Хуситы нанесли удар по аэропорту в городе Абха - РИА Новости, 13.07.2026
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23:30 13.07.2026
Хуситы нанесли удар по аэропорту в городе Абха

Хуситы нанесли удар по аэропорту в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что нанесло удары по международному аэропорту в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии в ответ на удары по аэропорту в Сане.
  • Военный представитель хуситов Яхья Сариа предостерег авиакомпании от полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии до снятия блокады с международного аэропорта Саны.
ДОХА, 13 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удары по международному аэропорту в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии в ответ на удары по аэропорту в Сане.
"В ответ на саудовскую агрессию мы нанесли удар по международному аэропорту Абха с применением баллистических ракет и беспилотников; операция успешно достигла поставленных целей", - отметил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
От имени "Ансар Алла" он предостерег все авиакомпании от полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии. "Им следует со всей серьезностью отнестись к нашим предупреждениям до тех пор, пока не будет снята блокада с международного аэропорта Саны", - сказал Сариа.
Как выяснили РИА Новости по данным отслеживания воздушного движения на портале FlightRadar, воздушное пространство над городом Абха, а также городами Наджран и Джизан вблизи границы Саудовской Аравии с Йеменом свободно от самолетов.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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