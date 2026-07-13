Хуситы нанесли удар по аэропорту в городе Абха

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что нанесло удары по международному аэропорту в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии в ответ на удары по аэропорту в Сане.
- Военный представитель хуситов Яхья Сариа предостерег авиакомпании от полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии до снятия блокады с международного аэропорта Саны.
ДОХА, 13 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удары по международному аэропорту в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии в ответ на удары по аэропорту в Сане.
"В ответ на саудовскую агрессию мы нанесли удар по международному аэропорту Абха с применением баллистических ракет и беспилотников; операция успешно достигла поставленных целей", - отметил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
От имени "Ансар Алла" он предостерег все авиакомпании от полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии. "Им следует со всей серьезностью отнестись к нашим предупреждениям до тех пор, пока не будет снята блокада с международного аэропорта Саны", - сказал Сариа.
Как выяснили РИА Новости по данным отслеживания воздушного движения на портале FlightRadar, воздушное пространство над городом Абха, а также городами Наджран и Джизан вблизи границы Саудовской Аравии с Йеменом свободно от самолетов.