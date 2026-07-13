Хуситы нанесли удар по аэропорту в городе Абха

ДОХА, 13 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удары по международному аэропорту в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии в ответ на удары по аэропорту в Сане.