В Харькове прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги.
- Воздушная тревога действует в Одесской, Николаевской, Сумской областях, а также в ряде районов Полтавской, Черниговской и Харьковской областей Украины.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Взрывы раздались в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
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"Взрывы прозвучал в Харькове... Еще два взрыва прозвучало в Харькове", - говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует в Одесской, Николаевской, Сумской областях, а также в ряде районов Полтавской, Черниговской и Харьковской областей Украины.