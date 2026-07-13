Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю.
- За сутки противник потерял до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. "Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю, за сутки противник потерял до 175 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки противник потерял до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
Помимо этого, в сводке указано, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю.
"Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады Теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Николайполье, Краматорск, Кондратовка, Дружковка, Ижевка и Ореховатка Донецкой Народной Республики", - добавили в Минобороны.