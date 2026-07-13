Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский сенатор Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года 12 июля от осложнений сердечно-сосудистого заболевания.
- Дата кончины Линдси Грэма* была добавлена в электронную базу данных конгресса США спустя двое суток после его смерти.
- Из карточки Грэма* на сайте парламента пропала контактная информация его офиса и телефонный номер.
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Дата кончины американского сенатора Линдси Грэма* официально добавлена в электронную базу данных конгресса США спустя двое суток после его внезапной смерти, выяснило РИА Новости, изучив обновленный профиль законодателя на официальном сайте американского парламента.
Двенадцатого июля офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания.
Согласно обновленной карточке, один из самых известных "ястребов" Республиканской партии заседал в палате представителей США от 3-го округа Южной Каролины с 1995 по 2003 год, а его полномочия в качестве сенатора от этого же штата теперь официально ограничены периодом с 2003 по 2026 год.
Из карточки Грэма( также полностью пропала контактная информация его офиса и телефонный номер, по которому с ним ранее можно было выйти на связь.
За несколько дней до своей смерти Грэм* вернулся с Украины. Как признал американский лидер Дональд Трамп, сенатор хотел продолжения конфликта на Украине. Он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля. Сенатор был автором и главным сторонником законопроекта о введении 500-процентных пошлин для покупателей российской нефти.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.