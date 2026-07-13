Рейтинг@Mail.ru
В базу данных конгресса США добавили дату смерти Грэма* - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 13.07.2026
В базу данных конгресса США добавили дату смерти Грэма*

В электронную базу данных конгресса США добавили дату смерти Грэма

© AP Photo / Jim Cole, FileАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Jim Cole, File
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский сенатор Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года 12 июля от осложнений сердечно-сосудистого заболевания.
  • Дата кончины Линдси Грэма* была добавлена в электронную базу данных конгресса США спустя двое суток после его смерти.
  • Из карточки Грэма* на сайте парламента пропала контактная информация его офиса и телефонный номер.
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Дата кончины американского сенатора Линдси Грэма* официально добавлена в электронную базу данных конгресса США спустя двое суток после его внезапной смерти, выяснило РИА Новости, изучив обновленный профиль законодателя на официальном сайте американского парламента.
Двенадцатого июля офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания.
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
В МИД Ирана отреагировали на новость о смерти Линдси Грэма*
Вчера, 13:30
Согласно обновленной карточке, один из самых известных "ястребов" Республиканской партии заседал в палате представителей США от 3-го округа Южной Каролины с 1995 по 2003 год, а его полномочия в качестве сенатора от этого же штата теперь официально ограничены периодом с 2003 по 2026 год.
Из карточки Грэма( также полностью пропала контактная информация его офиса и телефонный номер, по которому с ним ранее можно было выйти на связь.
За несколько дней до своей смерти Грэм* вернулся с Украины. Как признал американский лидер Дональд Трамп, сенатор хотел продолжения конфликта на Украине. Он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля. Сенатор был автором и главным сторонником законопроекта о введении 500-процентных пошлин для покупателей российской нефти.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Трамп призвал сенат в память о Грэме* принять закон о цифровых активах
Вчера, 20:23
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала