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Рогов назвал смерть Грэма* после визита на Украину странным совпадением - РИА Новости, 13.07.2026
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16:49 13.07.2026
Рогов назвал смерть Грэма* после визита на Украину странным совпадением

Рогов: смерть Грэма после визита на Украину является странным совпадением

© AP Photo / Jim Cole, FileАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Jim Cole, File
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.
  • Смерть Грэма* наступила вскоре после его возвращения с Украины.
  • Председатель комиссии ОП России по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Рогов выразил сомнения относительно обстоятельств смерти Грэма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Смерть отчаянного русофоба американского сенатора Линдси Грэма* после визита на Украину является странным совпадением, учитывая его посещение завода дронов, поделился мнением с РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.
В минувшее воскресенье офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. За несколько дней до смерти Грэм* вернулся с Украины.
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"Смерть отчаянного русофоба Грэма* после визита на Украину - странное совпадение. Последнее верифицированное его появление на публике было на заводе дронов у (Владимира - ред.) Зеленского, поэтому не удивлюсь, что он мог быть уничтожен именно там. Возникает вопрос, точно ли он умер своей смертью?" - сказал Рогов.
Одновременно, по его мнению, кончина Грэма* является примером того, чем заканчивается дружба с Зеленским.
"Проклятие Зеленского продолжает действовать. Все кто с ним водится и поддерживают, заканчивают очень плохо. Одни позорными отставками и скандалами, другие - внезапной кончиной", - сказал Рогов.
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