Рогов назвал смерть Грэма* после визита на Украину странным совпадением

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенатор Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.

Смерть Грэма* наступила вскоре после его возвращения с Украины.

Председатель комиссии ОП России по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Рогов выразил сомнения относительно обстоятельств смерти Грэма.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Смерть отчаянного русофоба американского сенатора Линдси Грэма* после визита на Украину является странным совпадением, учитывая его посещение завода дронов, поделился мнением с РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.

В минувшее воскресенье офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. За несколько дней до смерти Грэм* вернулся с Украины

"Смерть отчаянного русофоба Грэма* после визита на Украину - странное совпадение. Последнее верифицированное его появление на публике было на заводе дронов у (Владимира - ред.) Зеленского, поэтому не удивлюсь, что он мог быть уничтожен именно там. Возникает вопрос, точно ли он умер своей смертью?" - сказал Рогов

Одновременно, по его мнению, кончина Грэма* является примером того, чем заканчивается дружба с Зеленским.

"Проклятие Зеленского продолжает действовать. Все кто с ним водится и поддерживают, заканчивают очень плохо. Одни позорными отставками и скандалами, другие - внезапной кончиной", - сказал Рогов.