Краткий пересказ от РИА ИИ Сенатор Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года от осложнений сердечно-сосудистого заболевания.

В базе конгресса США Линдси Грэм* до сих пор числится действующим законодателем, его профиль не обновлен.

ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Известный своими русофобскими взглядами сенатор Линдси Грэм*, скончавшийся в ночь на воскресенье, до сих пор числится живым и действующим законодателем в базе конгресса США, убедилось РИА Новости.

В минувшее воскресенье офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания.

"В конгрессе с 1995 по настоящее время", - говорится в профиле сенатора от штата Южная Каролина на сайте американского конгресса.

Там также остается его старая фотография и телефонный номер и адрес по которым с ним можно было выйти на связь.

За несколько дней до своей смерти Грэм* вернулся с Украины . Как признал американский лидер Дональд Трамп, сенатор хотел продолжения конфликта на Украине. При жизни Грэм* был известен как один из главных вашингтонских "ястребов", он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля. Сенатор был автором и главным сторонником законопроекта о введении 500-процентных пошлин для покупателей российской нефти.