СМИ: смерть Грэма* оставила Киев без одного из самых влиятельных союзников

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский сенатор Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.

Смерть Грэма* оставляет Украину без одного из наиболее влиятельных союзников в Вашингтоне.

В Киеве смерть сенатора расценили как серьезную потерю, найти новых союзников, подобных Грэму*, будет непросто.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Смерть американского сенатора Линдси Грэма*, скандально известного русофобскими взглядами, оставляет Украину без одного из наиболее влиятельных союзников в Вашингтоне, передает агентство Смерть американского сенатора Линдси Грэма*, скандально известного русофобскими взглядами, оставляет Украину без одного из наиболее влиятельных союзников в Вашингтоне, передает агентство Блумберг

В минувшее воскресенье офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.

"Смерть... Грэма* оставляет ключевых союзников США, таких как Украина, которой порой не удается повлиять на администрацию (американского президента Дональда - ред.) Трампа, без одного из их наиболее эффективных посредников при общении с Белым домом", - говорится в публикации.

Как отмечает Блумберг, в Киеве смерть сенатора расценили как серьезную потерю. Новых союзников, подобных Грэму*, Украине будет найти непросто, уточняет агентство.

"Страны Европы видели в Грэме* ключевую фигуру, оказывающую влияние на Белый дом... не только с целью обеспечить поддержку Украине, но и с целью наказать Россию", - пишет агентство со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

За несколько дней до своей смерти Грэм* вернулся с Украины. Как признал Трамп, сенатор хотел продолжения конфликта на Украине. При жизни Грэм* был известен как один из главных вашингтонских "ястребов", он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.