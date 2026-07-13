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СМИ: смерть Грэма* оставила Киев без одного из самых влиятельных союзников - РИА Новости, 13.07.2026
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12:19 13.07.2026
СМИ: смерть Грэма* оставила Киев без одного из самых влиятельных союзников

Bloomberg: смерть Грэма* оставила Киев без влиятельного союзника в Вашингтоне

© AP Photo / Jim Cole, FileАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Jim Cole, File
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский сенатор Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.
  • Смерть Грэма* оставляет Украину без одного из наиболее влиятельных союзников в Вашингтоне.
  • В Киеве смерть сенатора расценили как серьезную потерю, найти новых союзников, подобных Грэму*, будет непросто.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Смерть американского сенатора Линдси Грэма*, скандально известного русофобскими взглядами, оставляет Украину без одного из наиболее влиятельных союзников в Вашингтоне, передает агентство Блумберг.
В минувшее воскресенье офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.
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"Смерть... Грэма* оставляет ключевых союзников США, таких как Украина, которой порой не удается повлиять на администрацию (американского президента Дональда - ред.) Трампа, без одного из их наиболее эффективных посредников при общении с Белым домом", - говорится в публикации.
Как отмечает Блумберг, в Киеве смерть сенатора расценили как серьезную потерю. Новых союзников, подобных Грэму*, Украине будет найти непросто, уточняет агентство.
"Страны Европы видели в Грэме* ключевую фигуру, оказывающую влияние на Белый дом... не только с целью обеспечить поддержку Украине, но и с целью наказать Россию", - пишет агентство со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
За несколько дней до своей смерти Грэм* вернулся с Украины. Как признал Трамп, сенатор хотел продолжения конфликта на Украине. При жизни Грэм* был известен как один из главных вашингтонских "ястребов", он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
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