Готовность блоков "А" и "Б" нового кластера НИУ МГСУ составляет более 60%

МОСКВА, 13 июл - пресс-служба НИУ МГСУ. Проректор НИУ МГСУ Валентин Волгин сообщил, что готовность блоков "А" и "Б" нового кластера МГСУ составляет более 60%.

"Близятся к завершению работы по устройству фасадов, продолжается монтаж инженерных сетей и отделочные работы. Сейчас наступил один из самых ответственных этапов — согласование множества деталей, которые в итоге определят качество и комфорт будущего кампуса. Это касается деталей интерьера, отделочных материалов, мебели, цветовых и фактурных решений. Мы рассматриваем образцы различных производителей, оцениваем не только их внешний вид, но и эксплуатационные характеристики", - подчеркнул Волгин.

Он отметил, что нередко приходится оперативно корректировать предлагаемые решения, поскольку они должны не только соответствовать общей архитектурной концепции и дизайнерской идеи, но и создавать комфортные условия для обучения, научной работы и повседневной эксплуатации здания.

По его словам, процесс согласования реализации кампуса представляет собой сложную комплексную работу. Общую координацию осуществляет отдел капитального строительства университета. Помимо него, в согласовании каждого решения в соответствии с распределением зон ответственности, утвержденным приказом ректора, участвуют служба эксплуатации, руководители профильных отделов, директора институтов, представители научных подразделений и руководство университета в лице проректоров.

"Ректор лично рассматривает наиболее значимые проектные решения. Особое внимание уделяется выбору инженерного оборудования и отделочных материалов. Здесь принципиально важно мнение специалистов эксплуатационных и административно-хозяйственных служб, поскольку именно им предстоит обеспечивать бесперебойную работу зданий и всей прилегающей территории после ввода объектов в эксплуатацию", - подчеркнул Волгин.

Для ускорения процесса согласования широко применяется практика создания мокапов — полноразмерных образцов будущих интерьерных решений. Сначала рассматриваются отдельные материалы, элементы мебели и оборудования, затем на объекте оформляются полностью готовые помещения различных типов. Это позволяет еще до начала массовых работ оценить внешний вид интерьера, качество исполнения, сочетание материалов и выявить возможные недостатки.

"Так, в блоке "А" уже подготовлены несколько демонстрационных помещений, где можно увидеть, как сочетаются отделка стен, полов и потолков с дверями, оконными откосами, шторами, плинтусами, стеновыми панелями, мебелью и фурнитурой. Подобные решения позволяют своевременно скорректировать даже самые незначительные детали, например, особенности цветопередачи при различном освещении, которые невозможно объективно оценить только по проекту или изображению на экране компьютера", - подчеркнул проректор.

Отдельное внимание уделяется специализированным помещениям, решения по которым обсуждаются с директорами лабораторий. Например, в блоке "А" размещаются лаборатории Научно-исследовательского института экспериментальной механики (НИИ ЭМ), где расположены крупные испытательные залы. Для них необходимы специальные материалы с повышенным звукопоглощением, антистатическими свойствами, а также особо прочные полимерные покрытия полов. При выборе таких решений проводят консультации с производителями и отраслевыми партнерами, чтобы обеспечить соответствие помещений всем функциональным требованиям.

По аналогичному принципу ведется работа и в блоке "Б", однако здесь необходимо учитывать особенности ограничений федерального финансирования. Проект реализуется в рамках утвержденной сметы, где заранее определены стоимость, технические характеристики материалов, оборудования и мебели. Любые изменения требуют проведения технической комиссии, внесения корректировок в проектную документацию и согласования со всеми участниками строительства.

"Это достаточно трудоемкая процедура, но коллеги понимают степень ответственности и готовы уделять ей необходимое время, чтобы в итоге университет получил современный и качественный объект", - рассказал Волгин.

По его словам, студенты также являются полноправными участниками этой работы. Так, в 2025 году в НИУ МГСУ была проведена стратегическая сессия, в рамках которой обучающиеся совместно с преподавателями, кураторами и экспертами предложили множество идей по организации будущих пространств. В ходе стратегической сессии обсуждались самые разные вопросы — от выбора мебели для аудиторий и зон самостоятельной подготовки до оформления пространств для отдыха и общения.

"Особенно показательной оказалась история с выбором учебных стульев. В течение почти недели студенты тестировали различные модели и даже устроили своеобразный краш-тест отдельных образцов. В результате предпочтение было отдано прочному и эргономичному варианту с деревянными сиденьем и спинкой, усиленной конструкцией и современным дизайном. При этом важным критерием стала и разумная стоимость", - сообщил проректор.

Он уточнил, что сегодня большинство концептуальных предложений студентов адаптировано и реализовано в проекте. Благодаря их инициативам в кампусе появятся выставочные пространства, зоны для индивидуальной и командной работы, проектные студии и творческие мастерские, площадки для презентаций, современные рекреационные зоны, VR-студия, а также коворкинги.

При этом одной из самых непростых задач при проектировании стало определение функционального наполнения пространств, предназначенных не только для учебы, но и для самостоятельной подготовки, общения, отдыха, проведения мероприятий и реализации студенческих инициатив.

"Если научные лаборатории и учебные помещения разрабатывались профильными специалистами, хорошо представляющими специфику своей деятельности, то концепция студенческих пространств формировалась значительно шире. Именно стратегическая сессия позволила превратить многочисленные идеи студентов в конкретные архитектурные и проектные решения", - сказал Волгин.

Все общественные пространства будут оснащены современными мультимедийными системами: интерактивными панелями, проекторами, навигационными экранами и информационными мониторами с расписанием занятий. Предусмотрены комфортная мягкая и офисная мебель, индивидуальные шкафчики для хранения вещей, вендинговые автоматы, банкоматы, точки общественного питания. Особое внимание уделено современному дизайнерскому оформлению интерьеров. Для проведения массовых мероприятий предусмотрены конференц-залы, включая большой актовый зал на 750 мест и зал на 175 мест.

Отдельно по индивидуальному проекту разрабатывается система внутренней и наружной навигации с использованием современных мультимедийных решений. Не менее важной частью кампуса является благоустройство прилегающей территории. Здесь появятся зоны отдыха с беседками, велопарковки, спортивная площадка и зона для настольного тенниса.

"Большая часть этих решений появилась именно благодаря предложениям студентов, которая была реализована с учетом действующих нормативных требований и возможностей финансирования проекта. Таким образом, новый кампус НИУ МГСУ — это не только современный образовательный комплекс, но и пространство, объединяющее образование, науку, творчество и студенческую жизнь. Здесь будут созданы комфортные условия не только для учебы и исследований, но и для общения, отдыха, реализации новых идей и запуска перспективных проектов", - резюмировал проректор.