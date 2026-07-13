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В Госдуме прокомментировали решение ЕК о Венецианской биеннале - РИА Новости, 13.07.2026
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18:50 13.07.2026 (обновлено: 19:11 13.07.2026)
В Госдуме прокомментировали решение ЕК о Венецианской биеннале

Драпеко: ЕК мешает культурному обогащению посетителей Венецианской биеннале

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия рекомендует прекратить выделение гранта Венецианской биеннале в размере 2 миллионов евро.
  • Решение принято после оценки объяснений организаторов относительно возобновления работы российского павильона.
  • Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что это создает препятствия для культурного обогащения посетителей выставки.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Рекомендация Еврокомиссии по лишению Венецианской биеннале гранта из-за российского павильона создает препятствия для культурного обогащения посетителей выставки, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Ранее представитель Еврокомиссии Хенна Вирккунен сообщила в социальной сети Х, что Еврокомиссия рекомендует Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре (EACEA) прекратить выделение гранта в размере 2 миллионов евро Венецианской биеннале. По ее словам, решение принято после оценки объяснений организаторов относительно возобновления работы российского павильона.
"Они сами себе обрезают возможность обогащения культурными какими-то вещами. На биеннале наш павильон был очень интересный, яркий. И, наверное, все, кто посещал его, обогатились бы культурно", - сказала Драпеко.
Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
В Госдуме назвали решение ЕК о Венецианской биеннале политическим шантажом
Вчера, 16:31
 
РоссияЕлена ДрапекоАлексей ЩусевЕврокомиссияГосдума РФВенецианская биеннале
 
 
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