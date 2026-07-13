В Госдуме прокомментировали решение ЕК о Венецианской биеннале

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Рекомендация Еврокомиссии по лишению Венецианской биеннале гранта из-за российского павильона создает препятствия для культурного обогащения посетителей выставки, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.