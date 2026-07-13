В Госдуме предложили дать отцам право на оплачиваемый отпуск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил дать отцам право на оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 дней.
- Отпуск предлагается использовать полностью либо по частям в течение первых трех месяцев со дня рождения или усыновления ребенка.
- Инициатива направлена на поддержку семей в сложный период после появления ребенка и укрепление семейных отношений.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил дать отцам право на оплачиваемый отпуск на 14 дней в течение первых трех месяцев со дня рождения или усыновления ребенка.
Обращение с соответствующей инициативой к главе Минтруда Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается предоставить работнику право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней с возможностью использовать его полностью либо по частям в течение первых трех месяцев со дня рождения ребенка", - сказано в обращении.
Инициативу также предлагается распространить не только на случаи рождения ребенка, но и на случаи усыновления либо установления опеки над ребенком.
"Такой подход позволит семье самостоятельно определить наиболее востребованный период получения поддержки: сразу после родов, после выписки матери и ребенка из медицинской организации, во время первых медицинских обследований новорожденного либо позднее, когда помощь особенно необходима", - отметил вице-спикер Госдумы.
По его мнению, первые месяцы после появления ребенка являются наиболее сложным периодом для семьи, а возможность отца законно посвятить дополнительное время уходу за ребенком, поддержке матери и решению организационных вопросов будет способствовать сохранению здоровья матери и ребенка, формированию ответственного родительства, укреплению семейных отношений и достижению национальных демографических целей.