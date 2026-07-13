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Голикова рассказала о диспансеризации и профосмотрах в России - РИА Новости, 13.07.2026
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11:42 13.07.2026
Голикова рассказала о диспансеризации и профосмотрах в России

Голикова: диспансеризацию и профосмотры за полугодие прошли 52 миллиона россиян

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По итогам первого полугодия 2026 года диспансеризацию и профосмотры прошли 52 миллиона россиян, сообщила Татьяна Голикова.
  • Она также отметила, что такие мероприятия позволяют вовремя выявлять болезни и оказывать помощь гражданам.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Диспансеризацию и профосмотры по итогам первого полугодия 2026 года уже прошли 52 миллиона россиян, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По итогам первого полугодия этого года диспансеризацию, профосмотры уже прошли 52 миллиона наших граждан", - сказала Голикова в ходе совещания с другими вице-премьерами, говоря о плане мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года.
Она уточнила, что такие мероприятия позволяют вовремя выявлять болезни и оказывать помощь гражданам. По словам вице-премьера, в приоритете правительства находятся создание условий для повышения качества и безопасности оказания медицинской помощи, а также развитие соответствующей инфраструктуры.
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