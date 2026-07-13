Голикова рассказала о диспансеризации и профосмотрах в России

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Диспансеризацию и профосмотры по итогам первого полугодия 2026 года уже прошли 52 миллиона россиян, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она уточнила, что такие мероприятия позволяют вовремя выявлять болезни и оказывать помощь гражданам. По словам вице-премьера, в приоритете правительства находятся создание условий для повышения качества и безопасности оказания медицинской помощи, а также развитие соответствующей инфраструктуры.