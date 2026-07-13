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Голикова рассказала о высокотехнологичных методах лечения в 2025 году - РИА Новости, 13.07.2026
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11:39 13.07.2026
Голикова рассказала о высокотехнологичных методах лечения в 2025 году

В России в 2025 году применили 1,7 миллиона высокотехнологичных методов лечения

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высокотехнологичные методы лечения в 2025 году были применены в 1,7 миллиона случаев.
  • Инновационные методы трансплантации вошли в программу ОМС в 2026 году.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Высокотехнологичные методы лечения в 2025 году были применены в 1,7 миллиона случаев, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"За прошлый год высокотехнологичные методы лечения были применены в 1,7 миллиона случаев", - сказала Голикова в ходе совещания с другими вице-премьерами, говоря о плане мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года.
Она уточнила, что ежегодно методы высокотехнологичной медицинской помощи, ставшие рутинной практикой, интегрируются в программу ОМС, что повышает их доступность для пациентов. Она отметила, что в 2026 году в программу вошли инновационные методы трансплантации.
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