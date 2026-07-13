Голикова рассказала о высокотехнологичных методах лечения в 2025 году

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Высокотехнологичные методы лечения в 2025 году были применены в 1,7 миллиона случаев, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она уточнила, что ежегодно методы высокотехнологичной медицинской помощи, ставшие рутинной практикой, интегрируются в программу ОМС, что повышает их доступность для пациентов. Она отметила, что в 2026 году в программу вошли инновационные методы трансплантации.