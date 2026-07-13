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МИД России заявил ФРГ о неприемлемости попыток указывать Китаю - РИА Новости, 13.07.2026
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17:56 13.07.2026
МИД России заявил ФРГ о неприемлемости попыток указывать Китаю

МИД России заявил послу ФРГ Ламбсдорфу о неприемлемости попыток указывать Китаю

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД заявил послу ФРГ Александру Ламбсдорфу о неприемлемости попыток указывать третьим странам, включая КНР, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Послу ФРГ в РФ Александру Ламбсдорфу указали на неприемлемость попыток Германии указывать третьим странам, включая КНР, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее в понедельник в МИД РФ заявили о вызове в министерство немецкого посла.
"Довели до посла неприемлемость попыток Германии указывать третьим странам, включая официальных представителей КНР, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте министерства.
Ранее журнал Spiegel со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что министерство иностранных дел Германии вызвало для беседы посла КНР в Берлине на фоне сообщений в западных СМИ о якобы участии Китая в обучении российских военных. Позже официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Германии следует объективно и рационально оценивать позицию Китая по украинскому кризису.
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