МИД России заявил ФРГ о неприемлемости попыток указывать Китаю

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Послу ФРГ в РФ Александру Ламбсдорфу указали на неприемлемость попыток Германии указывать третьим странам, включая КНР, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее журнал Spiegel со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что министерство иностранных дел Германии вызвало для беседы посла КНР в Берлине на фоне сообщений в западных СМИ о якобы участии Китая в обучении российских военных. Позже официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Германии следует объективно и рационально оценивать позицию Китая по украинскому кризису.