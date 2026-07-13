Германия делает заложниками своих граждан, заявил Медведчук

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Германия делает заложниками своих граждан, открывая и размещая у себя на территории военное производство для нужд ВСУ, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.