Краткий пересказ от РИА ИИ
- Виктор Медведчук заявил, что Германия делает заложниками своих граждан, размещая на своей территории военное производство для нужд ВСУ.
- По мнению Медведчука, режим Зеленского осуществляет атаки на Россию, но не прикрывает территорию Украины от ответных ударов.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Германия делает заложниками своих граждан, открывая и размещая у себя на территории военное производство для нужд ВСУ, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Откуда такая эйфория от открытия новых военных производств, ведь они делают заложниками все мирное население Германии? Понятно, что Мерц берет пример с кровавого клоуна Зеленского, но тогда простые немцы должны знать, что сегодня происходит на Украине, и задать себе вопрос, хотят ли они такого "торжества демократии" у себя дома", - написал Медведчук в статье, размещенной на сайте ИС "Вести".
Он отметил, что режим Зеленского осуществляет атаки на России, но при этом никак не прикрывает территорию Украину от ответных ударов.
Медведчук сравнил Мерца с Гитлером
6 апреля, 10:24