ГП просит изъять акции "Русагро" у родственников основателя компании

Краткий пересказ от РИА ИИ Генпрокуратура требует изъять почти 8 миллионов акций «Русагро» у сестры основателя компании Вадима Мошковича и его племянника.

В мае Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства более 627 миллионов акций «Русагро», принадлежащих ряду лиц, связанных с компанией.

Исковые требования Генпрокуратуры уточнены и теперь касаются также сестры и племянника Мошковича.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Генпрокуратура требует в суде изъять почти 8 миллионов акций "Русагро" у сестры основателя компании Вадима Мошковича и его племянника, следует из текста искового заявления в распоряжении РИА Новости.

В июне Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры к основателю компании "Русагро" Вадиму Мошковичу, бывшему гендиректору Максиму Басову и экс-супруге Мошковича Натальи Быковской. В понедельник Генпрокуратура заявила об уточнении исковых требований, которые теперь касаются также сестры и племянника Мошковича.

"Прошу обратить в доход государства 5 миллионов 701 тысячу 814 штук обыкновенных акций (номиналом 2,5 рублей) ПАО "Группа "Русагро", зарегистрированных за Трибунской Юлией Николаевной", - говорится в тексте документа.

У племянника Мошковича Сергея Трибунского Генпрокуратура требует изъять 2 миллиона 266 тысяч 518 акций.

В мае Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства более 627 миллионов акций "Русагро", принадлежащих Мошковичу, его супруге Наталии Быковской, племяннику Сергею Трибунскому и жене Трибунского Луизе Площанской, бывшему гендиректору компании Максиму Басову, а также зарегистрированных на фирму "Профит".