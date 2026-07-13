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ГП просит изъять акции "Русагро" у родственников основателя компании - РИА Новости, 13.07.2026
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10:55 13.07.2026
ГП просит изъять акции "Русагро" у родственников основателя компании

Генпрокуратура требует изъять почти 8 млн акций «Русагро» у сестры Мошковича

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генпрокуратура требует изъять почти 8 миллионов акций «Русагро» у сестры основателя компании Вадима Мошковича и его племянника.
  • В мае Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства более 627 миллионов акций «Русагро», принадлежащих ряду лиц, связанных с компанией.
  • Исковые требования Генпрокуратуры уточнены и теперь касаются также сестры и племянника Мошковича.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Генпрокуратура требует в суде изъять почти 8 миллионов акций "Русагро" у сестры основателя компании Вадима Мошковича и его племянника, следует из текста искового заявления в распоряжении РИА Новости.
В июне Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры к основателю компании "Русагро" Вадиму Мошковичу, бывшему гендиректору Максиму Басову и экс-супруге Мошковича Натальи Быковской. В понедельник Генпрокуратура заявила об уточнении исковых требований, которые теперь касаются также сестры и племянника Мошковича.
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"Прошу обратить в доход государства 5 миллионов 701 тысячу 814 штук обыкновенных акций (номиналом 2,5 рублей) ПАО "Группа "Русагро", зарегистрированных за Трибунской Юлией Николаевной", - говорится в тексте документа.
У племянника Мошковича Сергея Трибунского Генпрокуратура требует изъять 2 миллиона 266 тысяч 518 акций.
В мае Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства более 627 миллионов акций "Русагро", принадлежащих Мошковичу, его супруге Наталии Быковской, племяннику Сергею Трибунскому и жене Трибунского Луизе Площанской, бывшему гендиректору компании Максиму Басову, а также зарегистрированных на фирму "Профит".
Решение было обжаловано, и Мосгорсуд вернул Трибунскому 14 миллионов 370 тысяч 325 штук акций "Русагро". Апелляция посчитала, что он приобрел их на собственные средства в сентябре 2021 года, то есть спустя почти 7 лет после прекращения Вадимом Мошковичем полномочий сенатора, говорилось в решении. Мосгорсуд также мотивировал это тем, что племянник Мошковича являлся профессиональным инвестором.
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