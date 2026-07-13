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ГП требует взыскать с экс-главы "Русагро" более трех миллиардов рублей - РИА Новости, 13.07.2026
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10:50 13.07.2026
ГП требует взыскать с экс-главы "Русагро" более трех миллиардов рублей

Генпрокуратура просит изъять более трех млрд рублей у экс-главы "Русагро"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генпрокуратура требует взыскать с бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова более 3 миллиардов рублей в доход государства.
  • В эту сумму вошли деньги на банковских счетах Басова, а также ценные бумаги российских компаний.
  • Генпрокуратура дополнила список ответчиков по иску, включив в него сестру и племянника Вадима Мошковича.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Генпрокуратура требует в суде взыскать с бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова более 3 миллиардов рублей в доход государства, следует из уточненных исковых требований ведомства, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
В июне Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры к основателю компании "Русагро" Вадиму Мошковичу, бывшему гендиректору Максиму Басову и экс-супруги Мошковича Натальи Быковской.
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Ранее в суде истец заявлял, что на банковских счетах Басова и Быковской находятся деньги на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей, а также 96,4 тысячи долларов.
В понедельник Генпрокуратура представила уточненные исковые требования к бывшему гендиректору компании "Русагро".
"Взыскать с Басова Максима Дмитриевича денежные средства в размере 3 миллиарда 70 миллионов 727 тысяч 513 рублей 84 копейки, обратив их в доход Российской Федерации как имущество, полученное коррупционным путем", - говорится в тексте документа.
В эту сумму вошли деньги на банковских счетах Басова, а также ценные бумаги российских компаний.
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Кроме того, Генпрокуратура дополнила список ответчиков по иску, в состав которых теперь вошли сестра Мошковича и его племянник: у Юлии Трибунской истец просит изъять 5 миллионов 701 тысячу 814 штук обыкновенных акций ПАО "Группа "Русагро" и 2 миллиона 266 тысяч 518 штук аналогичных акций у Сергея Трибунского.
В мае этот же суд по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства акции "Русагро", принадлежавшие Мошковичу, его близким и Басову.
В список изъятого имущества вошли около 10,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро со счетов Мошковича. У Басова суд изъял более 72 миллионов акций "Русагро", 78,6 миллионов рублей с банковских счетов, а также доли в компаниях.
Решение было обжаловано, Мосгорсуд вернул Трибунскому более 14 миллионов акций "Русагро", в остальной части апелляция оставила его без изменений.
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МоскваВадим МошковичРусагроГенеральная прокуратура РФМосковский городской суд
 
 
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