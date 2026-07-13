Рейтинг@Mail.ru
Фитнес-эксперт рассказал о вреде газировки - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 13.07.2026
Фитнес-эксперт рассказал о вреде газировки

Халимов: сладкие напитки дают сотни калорий без чувства сытости

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБутылки с лимонадами CoolCola, Fancy и Street на прилавке магазина в Москве
Бутылки с лимонадами CoolCola, Fancy и Street на прилавке магазина в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Бутылки с лимонадами CoolCola, Fancy и Street на прилавке магазина в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сладкая газировка, пакетированные соки и кофейные напитки с сиропами добавляют к рациону 300–500 килокалорий, не давая при этом чувства сытости.
  • Булочки, круассаны и печенье провоцируют переедание, их лучше заменить на более полезные альтернативы, например, желе с фруктами или запеченные яблоки с корицей.
  • Соусы промышленного производства и алкоголь лучше заменить на менее калорийные альтернативы или отказаться от них, чтобы ускорить достижение результата.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сладкая газировка, соки и кофейные напитки с сиропами добавляют к рациону сотни калорий, при этом не давая чувства сытости, рассказал фитнес-эксперт, совладелец загородного клуба "Лапино Фитнес", тренер Эмиль Халимов.
"Самый коварный враг новичка - это жидкий сахар. Сладкая газировка, пакетированные соки и кофейные напитки с сиропами добавляют к дневному рациону 300 и даже 500 килокалорий, при этом чувства сытости не дают вовсе. Час на беговой дорожке сжигает около 400 килокалорий, то есть один большой латте с карамелью способен обнулить всю тренировку", - сказал Халимов в беседе с "Газетой.Ru".
Покупатель выбирает помидоры - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Врач рассказала, как приучить себя есть больше овощей
12 июня, 03:37
По словам Халимова, булочки, круассаны и печенье сочетают быстрые углеводы с жиром, что разгоняет аппетит и провоцирует вечернее переедание. Он посоветовал заменить сладкие напитки водой с лимоном, чаем без сахара или какао на молоке - тогда разница в объеме талии станет заметна через три недели. Также после тренировки лучше съесть желе с кусочками фруктов - в порции всего 60-80 килокалорий - или запеченные яблоки с корицей, а творожные запеканки без сахара помогают закрыть тягу к десертам, добавил Халимов.
"В колбасах, сосисках и копченостях до 30% скрытого жира и много соли, которая задерживает воду и маскирует реальный прогресс на весах. Человек честно тренируется, а стрелка стоит на месте именно из-за отеков. Куриная грудка, индейка, рыба и яйца дают тот же белок при втрое меньшей калорийности и помогают мышцам восстанавливаться после нагрузок", - отметил специалист.
Халимов добавил, что при желании куриную грудку можно запечь с паприкой и нарезать тонкими ломтиками - тогда она по вкусу заменит ветчину для бутербродов.
Эксперт также отметил, что соусы промышленного производства лучше заменить йогуртовой заправкой с горчицей и зеленью или ложкой сметаны 10% жирности, чтобы не добавлять лишних калорий.
Он подчеркнул, что алкоголь не только калориен, но и мешает восстановлению мышц и ухудшает сон, а отказ от него хотя бы на два месяца ускорит достижение результата.
Производство сахаросодержащих напитков - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Стоматолог раскрыла главный вред газировки
4 мая, 00:33
 
СпецпроектыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала