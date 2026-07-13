Фитнес-эксперт рассказал о вреде газировки

Краткий пересказ от РИА ИИ Сладкая газировка, пакетированные соки и кофейные напитки с сиропами добавляют к рациону 300–500 килокалорий, не давая при этом чувства сытости.

Булочки, круассаны и печенье провоцируют переедание, их лучше заменить на более полезные альтернативы, например, желе с фруктами или запеченные яблоки с корицей.

Соусы промышленного производства и алкоголь лучше заменить на менее калорийные альтернативы или отказаться от них, чтобы ускорить достижение результата.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сладкая газировка, соки и кофейные напитки с сиропами добавляют к рациону сотни калорий, при этом не давая чувства сытости, рассказал фитнес-эксперт, совладелец загородного клуба "Лапино Фитнес", тренер Эмиль Халимов.

"Самый коварный враг новичка - это жидкий сахар. Сладкая газировка, пакетированные соки и кофейные напитки с сиропами добавляют к дневному рациону 300 и даже 500 килокалорий, при этом чувства сытости не дают вовсе. Час на беговой дорожке сжигает около 400 килокалорий, то есть один большой латте с карамелью способен обнулить всю тренировку", - сказал Халимов в беседе с " Газетой.Ru"

По словам Халимова, булочки, круассаны и печенье сочетают быстрые углеводы с жиром, что разгоняет аппетит и провоцирует вечернее переедание. Он посоветовал заменить сладкие напитки водой с лимоном, чаем без сахара или какао на молоке - тогда разница в объеме талии станет заметна через три недели. Также после тренировки лучше съесть желе с кусочками фруктов - в порции всего 60-80 килокалорий - или запеченные яблоки с корицей, а творожные запеканки без сахара помогают закрыть тягу к десертам, добавил Халимов.

"В колбасах, сосисках и копченостях до 30% скрытого жира и много соли, которая задерживает воду и маскирует реальный прогресс на весах. Человек честно тренируется, а стрелка стоит на месте именно из-за отеков. Куриная грудка, индейка, рыба и яйца дают тот же белок при втрое меньшей калорийности и помогают мышцам восстанавливаться после нагрузок", - отметил специалист.

Халимов добавил, что при желании куриную грудку можно запечь с паприкой и нарезать тонкими ломтиками - тогда она по вкусу заменит ветчину для бутербродов.

Эксперт также отметил, что соусы промышленного производства лучше заменить йогуртовой заправкой с горчицей и зеленью или ложкой сметаны 10% жирности, чтобы не добавлять лишних калорий.