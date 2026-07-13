Биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубометров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до более чем четырех процентов и поднялись выше 600 долларов за тысячу кубометров впервые с 11 июня.
- Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 587,1 доллара и достигли 600,3 доллара в течение дня.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник днем ускорили рост до более чем 4%, поднялись выше 600 долларов за тысячу кубометров впервые с 11 июня, следует из данных лондонской биржи ICE.
Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 587,1 доллара (+2,1%).
По состоянию на 9.48 мск показатель составлял 592,5 доллара (+3%), а в 13.47 мск цена достигла уже 600,3 доллара (+4,4%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 575,2 доллара за тысячу кубометров.