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Биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 13.07.2026
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15:43 13.07.2026
Биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе превысили $600 за тыс кубометров впервые с 11 июня

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до более чем четырех процентов и поднялись выше 600 долларов за тысячу кубометров впервые с 11 июня.
  • Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 587,1 доллара и достигли 600,3 доллара в течение дня.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник днем ускорили рост до более чем 4%, поднялись выше 600 долларов за тысячу кубометров впервые с 11 июня, следует из данных лондонской биржи ICE.
Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 587,1 доллара (+2,1%).
По состоянию на 9.48 мск показатель составлял 592,5 доллара (+3%), а в 13.47 мск цена достигла уже 600,3 доллара (+4,4%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 575,2 доллара за тысячу кубометров.
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