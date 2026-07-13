"А потом что делать?" Европа угодила в санкционную ловушку

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. В первом полугодии страны ЕС заметно нарастили закупки российского СПГ. При этом поставки из Катара, третьего крупнейшего европейского импортера, практически прекратились. А с января 2027 года европейцы намерены полностью отказаться от газа из России. С чем связан нынешний ажиотаж — в материале РИА Новости.

Обновили рекорд

Согласно данным аналитического центра Bruegel, в июне ЕС приобрел 2,169 миллиарда кубометров, на десять процентов больше, чем годом ранее.

В марте — 2,459 миллиарда, максимум с 2019-го.

Всего в январе — июне — 13,412 миллиарда, прирост на 17,4% в годовом выражении.

А ближневосточный импорт из-за приостановки производства в Катаре рухнул в 2,5 раза — до 2,601 миллиарда кубов.

© Фото : соцсети Дым на месте взрыва в Дохе © Фото : соцсети Дым на месте взрыва в Дохе

Закупаются впрок

"Европейцы покупали то, что было физически доступно на спотовом рынке в период дефицита. В первые три месяца года 97% партий с "Ямал СПГ" ушли в ЕС. Российские поставщики оказались единственными среди крупных, не зависящими от ситуации в Ормузском проливе и достижимыми по инфраструктуре", — объясняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.

Кроме того, в условиях ценовой паники и геополитических рисков импортеры стремились законтрактовать как можно больше.

Разумеется, запасаются и впрок. С 25 апреля в ЕС официально вступил в силу запрет на закупку российского СПГ по краткосрочным контрактам. По долгосрочным — на подходе, с января 2027-го.

Вот компании и стараются максимально выбрать объемы по действующим долгосрочным соглашениям, отмечает Шатов.

К запрету не готовы

В Еврокомиссии уверяют: ЕС справится своими силами. Однако без проблем не обойтись. Прежде всего пострадают страны, не имеющие выхода к морю, и Южная Европа.

ЕС угодит и в логистическую ловушку. Арктический СПГ технологически заточен под европейские порты: только у них есть ледокольное сопровождение и терминалы для перевалки "борт-в-борт". Заменить российские 13 миллиардов кубов американским или катарским газом мгновенно нельзя. Рынок СПГ глобален, и утрата тех или иных поставок сулит очередной скачок цен. А это новый удар по энергоемким предприятиям.

© AP Photo / Frank Augstein Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия © AP Photo / Frank Augstein Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия

Пустые хранилища

Кроме того, в Европе сорваны графики заполнения газовых хранилищ. Сейчас там в среднем 49,7%. По прогнозам, к концу октября — а это конец сезона закачки к зиме — доберутся лишь до 75%, близко к историческому минимуму.

Положение затруднительное: нужно и следовать санкционной политике, и запастись топливом к холодам, и избежать ценового шока.

"На фоне сохраняющейся угрозы энергетической стабильности ЕС наращивает закупки российского СПГ. Газ из России (преимущественно с завода "Ямал СПГ") достигает европейских портов быстрее, чем ближневосточный, а его стоимость не обременена азиатской сверхпремией. Скоро этот канал закроется, но пока дают — надо покупать", — подчеркивает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.

Азия отберет

Как указывает Василий Кутьин, директор по аналитике Инго-банка, многое зависит от устойчивости поставок из США, ситуации с рыночными ценами и скорости восстановления газового хаба Катара.

И хотя его доля в общеевропейском СПГ-импорте относительно невелика — не более 15%, именно на Катар в ЕС возлагали главные надежды по замещению российского газа к 2027 году.

Так, в Брюсселе рассчитывали на 30-35 миллионов тонн СПГ в год (эквивалентно 41-48 миллиардам кубометров), что покрыло бы почти весь утраченный еще с 2022-го трубопроводный импорт из России.

Эти объемы — сумма нынешних десяти-двенадцати миллионов тонн в год плюс новые долгосрочные контракты с Германией, Францией, Италией.

Таким образом, Катар взял бы на себя 20-25% европейского импорта СПГ и сбалансировал рынок. В целом вся санкционная стратегия по отказу от российского топлива к 2027-му строилась на этом. Однако геополитика внесла коррективы.