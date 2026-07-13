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"А потом что делать?" Европа угодила в санкционную ловушку - РИА Новости, 13.07.2026
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08:00 13.07.2026 (обновлено: 08:05 13.07.2026)
"А потом что делать?" Европа угодила в санкционную ловушку

Марышев: Европа спешно наращивает закупки российского СПГ

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМорской порт Сабетта
Морской порт Сабетта - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Морской порт Сабетта
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. В первом полугодии страны ЕС заметно нарастили закупки российского СПГ. При этом поставки из Катара, третьего крупнейшего европейского импортера, практически прекратились. А с января 2027 года европейцы намерены полностью отказаться от газа из России. С чем связан нынешний ажиотаж — в материале РИА Новости.

Обновили рекорд

Согласно данным аналитического центра Bruegel, в июне ЕС приобрел 2,169 миллиарда кубометров, на десять процентов больше, чем годом ранее.
В марте — 2,459 миллиарда, максимум с 2019-го.
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Всего в январе — июне — 13,412 миллиарда, прирост на 17,4% в годовом выражении.
А ближневосточный импорт из-за приостановки производства в Катаре рухнул в 2,5 раза — до 2,601 миллиарда кубов.
© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе

Закупаются впрок

"Европейцы покупали то, что было физически доступно на спотовом рынке в период дефицита. В первые три месяца года 97% партий с "Ямал СПГ" ушли в ЕС. Российские поставщики оказались единственными среди крупных, не зависящими от ситуации в Ормузском проливе и достижимыми по инфраструктуре", — объясняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.
Кроме того, в условиях ценовой паники и геополитических рисков импортеры стремились законтрактовать как можно больше.
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Разумеется, запасаются и впрок. С 25 апреля в ЕС официально вступил в силу запрет на закупку российского СПГ по краткосрочным контрактам. По долгосрочным — на подходе, с января 2027-го.
Вот компании и стараются максимально выбрать объемы по действующим долгосрочным соглашениям, отмечает Шатов.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене

К запрету не готовы

В Еврокомиссии уверяют: ЕС справится своими силами. Однако без проблем не обойтись. Прежде всего пострадают страны, не имеющие выхода к морю, и Южная Европа.
ЕС угодит и в логистическую ловушку. Арктический СПГ технологически заточен под европейские порты: только у них есть ледокольное сопровождение и терминалы для перевалки "борт-в-борт". Заменить российские 13 миллиардов кубов американским или катарским газом мгновенно нельзя. Рынок СПГ глобален, и утрата тех или иных поставок сулит очередной скачок цен. А это новый удар по энергоемким предприятиям.
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия

Пустые хранилища

Кроме того, в Европе сорваны графики заполнения газовых хранилищ. Сейчас там в среднем 49,7%. По прогнозам, к концу октября — а это конец сезона закачки к зиме — доберутся лишь до 75%, близко к историческому минимуму.
Положение затруднительное: нужно и следовать санкционной политике, и запастись топливом к холодам, и избежать ценового шока.
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"На фоне сохраняющейся угрозы энергетической стабильности ЕС наращивает закупки российского СПГ. Газ из России (преимущественно с завода "Ямал СПГ") достигает европейских портов быстрее, чем ближневосточный, а его стоимость не обременена азиатской сверхпремией. Скоро этот канал закроется, но пока дают — надо покупать", — подчеркивает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.
© Фото : ПАО "НОВАТЭК"Завод "Ямал СПГ-1"
Завод Ямал СПГ-1 - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : ПАО "НОВАТЭК"
Завод "Ямал СПГ-1"

Азия отберет

Как указывает Василий Кутьин, директор по аналитике Инго-банка, многое зависит от устойчивости поставок из США, ситуации с рыночными ценами и скорости восстановления газового хаба Катара.
И хотя его доля в общеевропейском СПГ-импорте относительно невелика — не более 15%, именно на Катар в ЕС возлагали главные надежды по замещению российского газа к 2027 году.
Так, в Брюсселе рассчитывали на 30-35 миллионов тонн СПГ в год (эквивалентно 41-48 миллиардам кубометров), что покрыло бы почти весь утраченный еще с 2022-го трубопроводный импорт из России.
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Эти объемы — сумма нынешних десяти-двенадцати миллионов тонн в год плюс новые долгосрочные контракты с Германией, Францией, Италией.
Таким образом, Катар взял бы на себя 20-25% европейского импорта СПГ и сбалансировал рынок. В целом вся санкционная стратегия по отказу от российского топлива к 2027-му строилась на этом. Однако геополитика внесла коррективы.
Вдобавок Европа проигрывает и конкуренцию с Азией. Большинство азиатских газовых контрактов привязаны к нефти (с лагом в три-шесть месяцев), которая сильно дорожает в периоды геополитической нестабильности. Европейские же покупатели ориентируются на спотовые цены хаба TTF. В итоге азиаты платят больше, катарские поставки уходят к ним, а европейцы хватаются за российский газ до последнего.
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз Cygnus Passage в Корсаковском районе Сахалина
Танкер-газовоз Cygnus Passage в Корсаковском районе Сахалина - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Танкер-газовоз Cygnus Passage в Корсаковском районе Сахалина
 
ЭкономикаЕвропаРоссияКатарЕвросоюзЕврокомиссияРоссийское газовое обществоЯмал СПГ
 
 
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