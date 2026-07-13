Галустян рассказал Путину о готовящемся шоу "Битва дронов"

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Актер и телеведущий Михаил Галустян рассказал президенту РФ Владимиру Путину о готовящемся к выходу на ТВ шоу "Битва дронов", глава государства пожелал успехов в его реализации.

Глава государства в понедельник принял участие в форуме "Все для Победы!" и ознакомился с выставкой, на которой представлены ключевые направления работы Народного фронта. Один из разделов выставки посвящен подготовке операторов БПЛА, здесь представлены учебные тренажеры и игры для освоения навыков управления дронами.