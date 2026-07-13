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Галустян рассказал Путину о готовящемся шоу "Битва дронов" - РИА Новости, 13.07.2026
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17:15 13.07.2026
Галустян рассказал Путину о готовящемся шоу "Битва дронов"

Галустян рассказал Путину о готовящемся к выходу на ТВ шоу "Битва дронов"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкШоумен Михаил Галустян
Шоумен Михаил Галустян - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Шоумен Михаил Галустян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Галустян рассказал президенту Владимиру Путину о готовящемся к выходу на ТВ шоу "Битва дронов".
  • Народный фронт запустил программу обучения операторов БПЛА на базе 200 колледжей в более чем 70 регионах.
  • Президент Путин пожелал успехов в реализации шоу "Битва дронов".
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Актер и телеведущий Михаил Галустян рассказал президенту РФ Владимиру Путину о готовящемся к выходу на ТВ шоу "Битва дронов", глава государства пожелал успехов в его реализации.
Глава государства в понедельник принял участие в форуме "Все для Победы!" и ознакомился с выставкой, на которой представлены ключевые направления работы Народного фронта. Один из разделов выставки посвящен подготовке операторов БПЛА, здесь представлены учебные тренажеры и игры для освоения навыков управления дронами.
Народный фронт запустил программу обучения на базе 200 колледжей в более чем 70 регионах при поддержке профильных министерств. Путину в презентации представили результаты этой работы, а о будущем телевизионном шоу "Битва дронов" главе государства рассказал известный телеведущий.
"Шоу "Битва дронов", которые мы придумали - это возможность раскрыть эту тему, сделать ее понятной, интересной и популярной. Планируем съемки проводить в самых красивых местах нашей с вами родины. Участники СВО, студенты, блогеры, звезды будут соревноваться в одной команде. Это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих", - презентовал Галустян.
"Успехов, пропаганда - чрезвычайно важная вещь", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов во время осмотра тематической выставки Всё для победы! в рамках форума Общероссийского народного фронта. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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