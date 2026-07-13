На калининградской таможне пресекли контрабанду 37 редких ящериц

Краткий пересказ от РИА ИИ Калининградские таможенники пресекли попытку контрабанды 37 редких ящериц.

Ящерицы были спрятаны в спортивных сумках и перевозились в салонном досмотре автомобиля, направлявшегося в Польшу через пункт пропуска Мамоново-2.

Стоимость изъятых рептилий превышает 5,5 миллионов рублей.

КАЛИНИНГРАД, 13 июл – РИА Новости. Контрабанду 37 редких ящериц на сумму более 5,5 миллионов рублей, которых мужчина пытался провезти в Польшу в спортивных сумках, пресекли калининградские таможенники, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Редких ящериц стоимостью свыше 5,5 миллионов рублей обнаружили калининградские таможенники у иностранца. Тридцать семь живых ящериц пытался незаконно вывезти в Польшу через пункт пропуска Мамоново-2 на личном автомобиле 64-летний мужчина", - говорится в сообщении ФТС на платформе " Макс ".

В ведомстве уточнили, что рептилии длиной от 15 до 20 сантиметров были помещены по две-три штуки в холщовые мешочки и спрятаны в несколько спортивных сумок, обнаруженных при досмотре в салоне машины. Сопроводительных документов на живой товар у мужчины не оказалось. Он пояснил, что перевозил рептилий за деньги по просьбе других людей.

"Экспертиза установила, что ящерицы относятся к виду малый поясохвост, который защищен Конвенцией СИТЕС. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных диких животных). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе.

Ящерицы временно размещены в специализированном помещении с соблюдением необходимых для них условий.