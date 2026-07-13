На калининградской таможне пресекли контрабанду 37 редких ящериц

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Калининградские таможенники пресекли попытку контрабанды 37 редких ящериц.
- Ящерицы были спрятаны в спортивных сумках и перевозились в салонном досмотре автомобиля, направлявшегося в Польшу через пункт пропуска Мамоново-2.
- Стоимость изъятых рептилий превышает 5,5 миллионов рублей.
КАЛИНИНГРАД, 13 июл – РИА Новости. Контрабанду 37 редких ящериц на сумму более 5,5 миллионов рублей, которых мужчина пытался провезти в Польшу в спортивных сумках, пресекли калининградские таможенники, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
В ведомстве уточнили, что рептилии длиной от 15 до 20 сантиметров были помещены по две-три штуки в холщовые мешочки и спрятаны в несколько спортивных сумок, обнаруженных при досмотре в салоне машины. Сопроводительных документов на живой товар у мужчины не оказалось. Он пояснил, что перевозил рептилий за деньги по просьбе других людей.
"Экспертиза установила, что ящерицы относятся к виду малый поясохвост, который защищен Конвенцией СИТЕС. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных диких животных). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе.
Ящерицы временно размещены в специализированном помещении с соблюдением необходимых для них условий.
Конвенция СИТЕС - Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Объекты СИТЕС при перемещении через таможенную границу подлежат обязательному письменному декларированию с представлением в таможенный орган разрешительных документов.