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На калининградской таможне пресекли контрабанду 37 редких ящериц - РИА Новости, 13.07.2026
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12:01 13.07.2026
На калининградской таможне пресекли контрабанду 37 редких ящериц

ФТС: на калининградской таможне пресекли контрабанду 37 редких ящериц

© Фото : Калининградская областная таможняКонтрабанду редких ящериц обнаружили на калининградской таможне
Контрабанду редких ящериц обнаружили на калининградской таможне - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Калининградская областная таможня
Контрабанду редких ящериц обнаружили на калининградской таможне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Калининградские таможенники пресекли попытку контрабанды 37 редких ящериц.
  • Ящерицы были спрятаны в спортивных сумках и перевозились в салонном досмотре автомобиля, направлявшегося в Польшу через пункт пропуска Мамоново-2.
  • Стоимость изъятых рептилий превышает 5,5 миллионов рублей.
КАЛИНИНГРАД, 13 июл – РИА Новости. Контрабанду 37 редких ящериц на сумму более 5,5 миллионов рублей, которых мужчина пытался провезти в Польшу в спортивных сумках, пресекли калининградские таможенники, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
"Редких ящериц стоимостью свыше 5,5 миллионов рублей обнаружили калининградские таможенники у иностранца. Тридцать семь живых ящериц пытался незаконно вывезти в Польшу через пункт пропуска Мамоново-2 на личном автомобиле 64-летний мужчина", - говорится в сообщении ФТС на платформе "Макс".
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В ведомстве уточнили, что рептилии длиной от 15 до 20 сантиметров были помещены по две-три штуки в холщовые мешочки и спрятаны в несколько спортивных сумок, обнаруженных при досмотре в салоне машины. Сопроводительных документов на живой товар у мужчины не оказалось. Он пояснил, что перевозил рептилий за деньги по просьбе других людей.
"Экспертиза установила, что ящерицы относятся к виду малый поясохвост, который защищен Конвенцией СИТЕС. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных диких животных). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе.
Ящерицы временно размещены в специализированном помещении с соблюдением необходимых для них условий.
Конвенция СИТЕС - Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Объекты СИТЕС при перемещении через таможенную границу подлежат обязательному письменному декларированию с представлением в таможенный орган разрешительных документов.
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Федеральная таможенная служба (ФТС России)РоссияПольша
 
 
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