ФСБ показала, как агенты Киева везли дроны для попытки атаки на аэродромы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ обнародовала кадры оперативной видеосъемки, на которых показано, как агенты Киева перевозили FPV-дроны по России.
- Была предотвращена масштабная атака Киева с помощью FPV-дронов на российские аэродромы Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской области.
- FPV-дроны были завезены в Брянскую область с помощью беспилотников и аэростатов и перевозились на автомашинах под прикрытием бытовой техники.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. ФСБ обнародовала кадры оперативной видеосъемки, на которых показано, как агенты Киева перевозили по России FPV-дроны для сорванной попытки атаки на российские военные аэродромы.
На видео показано, как по автотрассе движется легковая машина с прицепом. Кроме того, показано, как в гараже агент Киева вскрывает пол в прицепе, чтобы достать дроны.
Ранее ФСБ сообщила, что была предотвращена масштабная атака Киева с помощью FPV-дронов на российские аэродромы Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской области.
Спецслужбы Украины с помощью беспилотников и аэростатов забросили в Брянскую область FPV-дроны, имевшие устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевые модули управления, произведенные в Британии, США, Канаде и Швеции. FPV-дроны везли на автомашинах под прикрытием бытовой техники. Задержаны исполнители сорванных попыток атак, а также их пособники.