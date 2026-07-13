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ФСБ показала, как агенты Киева везли дроны для попытки атаки на аэродромы - РИА Новости, 13.07.2026
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09:56 13.07.2026 (обновлено: 15:09 13.07.2026)
ФСБ показала, как агенты Киева везли дроны для попытки атаки на аэродромы

ФСБ показала, как агенты Киева перевозили FPV-дроны для атаки на аэродромы

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ обнародовала кадры оперативной видеосъемки, на которых показано, как агенты Киева перевозили FPV-дроны по России.
  • Была предотвращена масштабная атака Киева с помощью FPV-дронов на российские аэродромы Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской области.
  • FPV-дроны были завезены в Брянскую область с помощью беспилотников и аэростатов и перевозились на автомашинах под прикрытием бытовой техники.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. ФСБ обнародовала кадры оперативной видеосъемки, на которых показано, как агенты Киева перевозили по России FPV-дроны для сорванной попытки атаки на российские военные аэродромы.
На видео показано, как по автотрассе движется легковая машина с прицепом. Кроме того, показано, как в гараже агент Киева вскрывает пол в прицепе, чтобы достать дроны.
Ранее ФСБ сообщила, что была предотвращена масштабная атака Киева с помощью FPV-дронов на российские аэродромы Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской области.
Спецслужбы Украины с помощью беспилотников и аэростатов забросили в Брянскую область FPV-дроны, имевшие устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевые модули управления, произведенные в Британии, США, Канаде и Швеции. FPV-дроны везли на автомашинах под прикрытием бытовой техники. Задержаны исполнители сорванных попыток атак, а также их пособники.
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КиевЧелябинская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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