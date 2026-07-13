ФСБ показала, как агенты Киева везли дроны для попытки атаки на аэродромы

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. ФСБ обнародовала кадры оперативной видеосъемки, на которых показано, как агенты Киева перевозили по России FPV-дроны для сорванной попытки атаки на российские военные аэродромы.

Спецслужбы Украины с помощью беспилотников и аэростатов забросили в Брянскую область FPV-дроны, имевшие устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевые модули управления, произведенные в Британии, США, Канаде и Швеции. FPV-дроны везли на автомашинах под прикрытием бытовой техники. Задержаны исполнители сорванных попыток атак, а также их пособники.