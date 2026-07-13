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ФСБ показала обезвреженные украинские FPV-дроны - РИА Новости, 13.07.2026
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09:55 13.07.2026
ФСБ показала обезвреженные украинские FPV-дроны

ФСБ показала дроны, которые планировалось использовать для атаки на аэродромы

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ России сообщила о срыве масштабной атаки с помощью FPV-дронов на российские военные аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области.
  • FPV-дроны были обнаружены и изъяты в Брянской области, среди них были дроны осколочно-фугасного действия, с ударными ядрами и с зажигательным составом.
  • Все обнаруженные FPV-дроны обезврежены.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Среди обезвреженных ударных FPV-дронов, которыми спецслужбы Украины хотели атаковать военные аэродромы в России, были осколочно-фугасного действия, с ударными ядрами и с зажигательным составом, следует из видео, опубликованного ФСБ России.
Ранее ведомство сообщило о срыве задуманной спецслужбами Украины масштабной атаки с помощью FPV-дронов на российские военные аэродромы "Украинка" в Амурской и "Шагол" в Челябинской областях. FPV-дроны с помощью беспилотников и аэростатов были заброшены в Брянскую область, затем агенты Киева на машинах с бытовой техникой перевозили их к аэродромам и в гаражах готовили к ударам.
"Обнаружено и изъято десять FPV-дронов, все они обезврежены. У нас представлены тут три FPV-дрона осколочно-фугасного действия, дальше - четыре FPV-дрона с ударными ядрами, дальше - три дрона с ударным ядром и с зажигательным составом. Также дополнительно оборудованы системой усиления радиосигнала, предположительно ретрансляция. Представлена система связи, состоящая из терминала управления, антенн, адаптера питания, штатив, два блока аккумуляторов, запасные комплекты винтов, кабель для соединения всей аппаратуры", - рассказал оперативник на видео ведомства.
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В миреУкраинаРоссияЧелябинская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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