ФСБ показала обезвреженные украинские FPV-дроны

"Обнаружено и изъято десять FPV-дронов, все они обезврежены. У нас представлены тут три FPV-дрона осколочно-фугасного действия, дальше - четыре FPV-дрона с ударными ядрами, дальше - три дрона с ударным ядром и с зажигательным составом. Также дополнительно оборудованы системой усиления радиосигнала, предположительно ретрансляция. Представлена система связи, состоящая из терминала управления, антенн, адаптера питания, штатив, два блока аккумуляторов, запасные комплекты винтов, кабель для соединения всей аппаратуры", - рассказал оперативник на видео ведомства.