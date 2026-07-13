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В ФСБ рассказали о попытках Киева атаковать аэродромы в Приамурье - РИА Новости, 13.07.2026
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08:52 13.07.2026
В ФСБ рассказали о попытках Киева атаковать аэродромы в Приамурье

ФСБ: российские спецслужбы контролировали попытку Киева атаковать аэродромы

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ сообщила о срыве масштабной атаки украинских FPV-дронов на военные аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области.
  • Атака была пресечена благодаря информации, заблаговременно полученной ФСБ, при этом каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем и документировалось.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Каждый этап попытки Киева атаковать военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях находился под плотным контролем российских спецслужб и документировался, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, сорвана задуманная спецслужбами Украины масштабная атака с помощью FPV-дронов на российские военные аэродромы "Украинка" в Амурской и "Шагол" в Челябинской областях.
FPV-дроны с помощью беспилотников и аэростатов были заброшены в Брянскую область, затем агенты Киева на машинах с бытовой техникой перевозили их к аэродромам и в гаражах готовили к ударам. Попытка атаки была пресечена благодаря информации, заблаговременно полученной ФСБ.
"При этом каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось", - подчеркивает ФСБ.
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БезопасностьКиевЧелябинская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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