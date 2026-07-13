Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ сообщила о срыве масштабной атаки украинских FPV-дронов на военные аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области.
- Атака была пресечена благодаря информации, заблаговременно полученной ФСБ, при этом каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем и документировалось.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Каждый этап попытки Киева атаковать военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях находился под плотным контролем российских спецслужб и документировался, сообщила ФСБ.
FPV-дроны с помощью беспилотников и аэростатов были заброшены в Брянскую область, затем агенты Киева на машинах с бытовой техникой перевозили их к аэродромам и в гаражах готовили к ударам. Попытка атаки была пресечена благодаря информации, заблаговременно полученной ФСБ.
"При этом каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось", - подчеркивает ФСБ.