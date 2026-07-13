В ФСБ рассказали о попытках Киева атаковать аэродромы в Приамурье

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Каждый этап попытки Киева атаковать военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях находился под плотным контролем российских спецслужб и документировался, сообщила ФСБ.

FPV-дроны с помощью беспилотников и аэростатов были заброшены в Брянскую область, затем агенты Киева на машинах с бытовой техникой перевозили их к аэродромам и в гаражах готовили к ударам. Попытка атаки была пресечена благодаря информации, заблаговременно полученной ФСБ.