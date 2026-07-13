ФСБ задержала исполнителей сорванных атак Киева на аэродромы

ФСБ напомнила, что, согласно УК РФ, человек, участвовавший в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если он своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовал предотвращению теракта и если в его действиях не содержится иного состава преступления. В соответствии с УК РФ, человек не подлежит уголовной ответственности за преступление, если он добровольно и окончательно отказался от доведения этого преступления до конца, подчеркнули в ФСБ.