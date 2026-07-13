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ФСБ задержала исполнителей сорванных атак Киева на аэродромы - РИА Новости, 13.07.2026
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08:51 13.07.2026
ФСБ задержала исполнителей сорванных атак Киева на аэродромы

ФСБ задержала исполнителей атак Киева на аэродромы в Приамурье и Челябинске

© РИА Новости / Андрей СтенинСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
Сотрудники ФСБ России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ задержала исполнителей и пособников сорванных попыток атак на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях.
  • По информации ведомства, была сорвана масштабная атака с помощью FPV-дронов на российские военные аэродромы "Украинка" в Амурской области и "Шагол" в Челябинской области.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Задержаны исполнители сорванных попыток атак Киева на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях, а также их пособники, сообщила ФСБ.
"В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что следственным управлением ФСБ приняты соответствующие процессуальные решения.
По информации ФСБ, сорвана задуманная спецслужбами Украины масштабная атака с помощью FPV-дронов на российские военные аэродромы "Украинка" в Амурской и "Шагол" в Челябинской областях. FPV-дроны с помощью беспилотников и аэростатов были заброшены в Брянскую область, затем агенты Киева на машинах с бытовой техникой перевозили их к аэродромам и в гаражах готовили к ударам. Попытка атаки была пресечена благодаря информации, заблаговременно полученной ФСБ.
ФСБ напомнила, что, согласно УК РФ, человек, участвовавший в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если он своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовал предотвращению теракта и если в его действиях не содержится иного состава преступления. В соответствии с УК РФ, человек не подлежит уголовной ответственности за преступление, если он добровольно и окончательно отказался от доведения этого преступления до конца, подчеркнули в ФСБ.
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