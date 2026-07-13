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ФСБ рассказала о модулях управления БПЛА для атак на российские аэродромы - РИА Новости, 13.07.2026
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08:50 13.07.2026
ФСБ рассказала о модулях управления БПЛА для атак на российские аэродромы

Модули управления дронами для атак на аэродромы России сделали в Британии и США

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ сообщила о перехвате попытки Киева атаковать военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях с помощью FPV-дронов.
  • Изъято 24 FPV-дрона, оснащенных нейросетевыми модулями управления, произведенными в Великобритании, США, Канаде и Швеции.
  • Исполнители сорванных попыток атак и их пособники задержаны.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. FPV-дроны для сорванной попытки Киева атаковать военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях имели устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевые модули управления, произведенные в Великобритании, США, Канаде и Швеции, сообщила ФСБ.
"Изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, сорвана задуманная спецслужбами Украины масштабная атака с помощью FPV-дронов на российские военные аэродромы "Украинка" в Амурской и "Шагол" в Челябинской областях. FPV-дроны с помощью БПЛА и аэростатов были заброшены в Брянскую область, затем агенты Киева на машинах с бытовой техникой перевозили их к аэродромам и в гаражах готовили к ударам.
Попытка атаки была пресечена благодаря информации, заблаговременно полученной ФСБ. Задержаны исполнители сорванных попыток атак и их пособники.
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