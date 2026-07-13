ФСБ рассказала о модулях управления БПЛА для атак на российские аэродромы

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. FPV-дроны для сорванной попытки Киева атаковать военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях имели устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевые модули управления, произведенные в Великобритании, США, Канаде и Швеции, сообщила ФСБ.