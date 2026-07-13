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ФСБ сорвала атаку Киева на российские военные аэродромы - РИА Новости, 13.07.2026
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08:47 13.07.2026 (обновлено: 09:39 13.07.2026)
ФСБ сорвала атаку Киева на российские военные аэродромы

ФСБ сорвала атаку Киева на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ задержала агентов Киева, готовивших атаку на военные аэродромы «Украинка» и «Шагол».
  • Изъяты 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления и зарядом взрывчатого вещества.
  • У злоумышленников также изъяли две мобильные станции управления дронами, каждая с 250 граммами взрывчатки и устройствами самоуничтожения.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. ФСБ задержала агентов Киева, готовивших масштабную атаку на военные аэродромы "Украинка" и "Шагол" в Амурской и Челябинской областях.
"Изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам РЭБ нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, <...> снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше одного килограмма", — заявили в ведомстве.
По полученным данным, за организацией теракта стоят украинских спецслужбы. С помощью беспилотников и аэростатов они перебросили в Брянскую область контейнеры с БПЛА. Затем их агенты перевезли груз на легковушках с бытовой техникой к аэродромам. В расположенных рядом гаражах аппараты собирали и готовили к применению.
Уточняется, что у злоумышленников также изъяли две мобильные станции управлениями дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи. Каждая содержала по 250 граммов взрывчатки и была оснащена устройствами самоуничтожения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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РоссияЧелябинская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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