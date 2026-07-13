ФСБ сорвала атаку Киева на российские военные аэродромы

Краткий пересказ от РИА ИИ ФСБ задержала агентов Киева, готовивших атаку на военные аэродромы «Украинка» и «Шагол».

Изъяты 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления и зарядом взрывчатого вещества.

У злоумышленников также изъяли две мобильные станции управления дронами, каждая с 250 граммами взрывчатки и устройствами самоуничтожения.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. ФСБ задержала агентов Киева, готовивших масштабную атаку на военные аэродромы "Украинка" и "Шагол" в Амурской и Челябинской областях.

"Изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам РЭБ нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, <...> снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше одного килограмма", — заявили в ведомстве.

По полученным данным, за организацией теракта стоят украинских спецслужбы. С помощью беспилотников и аэростатов они перебросили в Брянскую область контейнеры с БПЛА. Затем их агенты перевезли груз на легковушках с бытовой техникой к аэродромам. В расположенных рядом гаражах аппараты собирали и готовили к применению.