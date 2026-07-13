Более 70 млрд руб собрал Народный фронт за 4 года на помощь бойцам СВО

"Я бесконечно благодарен этим людям, огромное спасибо вам всем. Особенно тем, для кого эти средства, направляемые на фронт, являются, знаете, как у нас часто из пенсии перечисляют, из очень небольшой пенсии перечисляют 100-150 рублей. Я понимаю, что они эти деньги достали из продуктовой корзины, достали из денег, которые тратятся на лекарства, и все равно они находят возможность помогать бойцам", - сказал Кузнецов.