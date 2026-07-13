Более 70 млрд руб собрал Народный фронт за 4 года на помощь бойцам СВО

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Народный фронт за четыре года работы фонда "Все для Победы!" собрал более 70 миллиардов рублей на помощь фронту, сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
"Народный фронт, в этом году мы пробили цифру в 70 миллиардов рублей - объемы помощи, которая оказана нашим подразделениям", - сказал Кузнецов журналистам.
Он отметил, что практически 20 миллионов граждан присоединились к помощи.
"Я бесконечно благодарен этим людям, огромное спасибо вам всем. Особенно тем, для кого эти средства, направляемые на фронт, являются, знаете, как у нас часто из пенсии перечисляют, из очень небольшой пенсии перечисляют 100-150 рублей. Я понимаю, что они эти деньги достали из продуктовой корзины, достали из денег, которые тратятся на лекарства, и все равно они находят возможность помогать бойцам", - сказал Кузнецов.
Фонд "Все для Победы!" начал помогать участникам спецоперации в 2022 году. Деятельность фонда направлена не только на поддержку военнослужащих, но и на оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье.