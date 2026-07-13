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Послу ФРГ указали на недопустимость поддержки киевского режима - РИА Новости, 13.07.2026
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17:07 13.07.2026 (обновлено: 17:57 13.07.2026)
Послу ФРГ указали на недопустимость поддержки киевского режима

МИД указал Ламбсдорффу на недопустимость поддержки киевского режима Германией

© Фото : МИД РоссииПосол Германии в РФ Александр Граф Ламбсдорфф прибыл в МИД России. 13 июля 2026
Посол Германии в РФ Александр Граф Ламбсдорфф прибыл в МИД России. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : МИД России
Посол Германии в РФ Александр Граф Ламбсдорфф прибыл в МИД России. 13 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России указал послу ФРГ в Москве на недопустимость поддержки киевского режима со стороны Германии.
  • В сообщении МИД упоминается, что Германия заключает соглашения военного и военно-технического характера и осуществляет прямые поставки вооружений.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. МИД России указал послу Германии в Москве Александру Ламбсдорффу на недопустимость растущей поддержки киевского режима Берлином, сообщили в министерстве.
Ранее в понедельник в МИД заявили о вызове в министерство немецкого посла.
"Ему указано на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии, включая заключение соглашений военного и военно-технического характера, прямые поставки вооружений", - говорится в сообщении на сайте МИД.
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