Послу ФРГ указали на недопустимость поддержки киевского режима

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД России указал послу ФРГ в Москве на недопустимость поддержки киевского режима со стороны Германии.
- В сообщении МИД упоминается, что Германия заключает соглашения военного и военно-технического характера и осуществляет прямые поставки вооружений.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. МИД России указал послу Германии в Москве Александру Ламбсдорффу на недопустимость растущей поддержки киевского режима Берлином, сообщили в министерстве.
Ранее в понедельник в МИД заявили о вызове в министерство немецкого посла.
"Ему указано на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии, включая заключение соглашений военного и военно-технического характера, прямые поставки вооружений", - говорится в сообщении на сайте МИД.