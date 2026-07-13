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СМИ: фото Макконнелла из больницы вызвало волну конспирологических теорий - РИА Новости, 13.07.2026
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20:41 13.07.2026
СМИ: фото Макконнелла из больницы вызвало волну конспирологических теорий

TMZ: фото Макконнелла из больницы вызвало волну конспирологических теорий

© Фото : U.S. Sen. Mitch McConnell’s officeФото, опубликованное офисом американского сенатора Митча Макконнелла
Фото, опубликованное офисом американского сенатора Митча Макконнелла - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : U.S. Sen. Mitch McConnell’s office
Фото, опубликованное офисом американского сенатора Митча Макконнелла
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фотография американского сенатора Митча Макконнелла из больницы вызвала волну конспирологических теорий в интернете.
  • Некоторые пользователи считают, что фотография была сгенерирована искусственным интеллектом или отредактирована.
  • Анонимный источник TMZ утверждает, что фотография сенатора в больнице подлинная.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Фотография американского сенатора Митча Макконнелла из больницы вызвала волну конспирологических теорий в интернете - многие полагают, что она могла быть сгенерирована искусственным интеллектом или отредактирована в фотошопе, пишет портал TMZ.
Макконнелл, 84-летний республиканец, является абсолютным рекордсменом по сроку партийного лидерства в истории сената США. Ранее представитель сенатора Дэвид Попп заявил, что Макконнелл оказался в больнице. Причиной госпитализации стало падение, после которого Макконнелл потерял сознание, серьезных травм врачи не выявили, но лечение, по словам самого сенатора, осложняется из-за последствий полиомиелита, усугубившихся с возрастом.
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"Фотография, опубликованная его офисом в воскресенье, должна была убедить всех, что Макконнелл находится в добром здравии, однако вместо этого она вызвала новую волну теорий заговора - множество людей утверждают, что она либо была сгенерирована ИИ, либо отредактирована в фотошопе или переработана (из старых фото - ред.)", - говорится в публикации.
Как отмечает TMZ, некоторые пользователи интернета указывают на то, что на фотографии Макконнелл одет в рубашку, в которой его фотографировали в 2023 году, что может говорить о том, что использовалось старое фото сенатора. Другие обращают внимание на то, что сенатор держит воскресное издание Washington Post, однако страница газеты странно сгибается под его пальцем.
Анонимный источник TMZ утверждает, что фотография сенатора в больнице подлинная.
В феврале 2025 года Макконнелл объявил о своем решении уйти в отставку по окончании своего текущего срока в январе 2027 года.
Ранее Макконнелл по меньшей мере дважды впадал в продолжительную прострацию в разгар выступлений на публике, а также был госпитализирован и на несколько недель выпал из рабочего графика после падения с сотрясением в марте 2023 года. В декабре 2024 года пресс-служба сенатора сообщила, что Макконнелл получил травму и царапину в результате падения, произошедшего после обеда. В октябре 2025 года упал на пол по пути на голосование, когда ему задавали вопросы волонтеры.
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