Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай проведут совместное патрулирование в Тихом океане - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 13.07.2026 (обновлено: 18:58 13.07.2026)
Россия и Китай проведут совместное патрулирование в Тихом океане

МО КНР: ВМС России и ВМС Китая проведут совместное патрулирование в Тихом океане

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСторожевой корабль "Адмирал Григорович"
Сторожевой корабль Адмирал Григорович - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Сторожевой корабль "Адмирал Григорович". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военно-морской флот России и военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая проведут совместное патрулирование в акватории Тихого океана после учений "Морское взаимодействие — 2026".
ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Военно-морской флот России и военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая после завершения учений "Морское взаимодействие – 2026" также проведут совместное патрулирование в акватории Тихого океана, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны КНР.
"Согласно плану, после завершения учений обе стороны направят часть сил для проведения совместного морского патрулирования в соответствующей акватории Тихого океана, продолжая вносить позитивный вклад в поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире", - говорится в заявлении.
Открытие российско-китайских учений Морское взаимодействие-2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
ВМФ России и ВМС Китая завершили совместные учения
Вчера, 13:10
Традиционные российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2026" прошли в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года. Флоты двух стран выполнили стрельбы артиллерийских установок и пулеметных комплексов, отражая условное нападение беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, экипажи кораблей отработали совместное маневрирование, противолодочные задачи, борьбу с надводными кораблями условного противника и спасательные действия
В учениях участвовали корабли Тихоокеанского флота гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" и спасательное судно "Игорь Белоусов". От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая были задействованы эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".
Гвардейский ракетный крейсер Варяг, прибывший в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота РФ на военно-морскую базу города Циндао восточной китайской провинции Шаньду - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Корабли ВМФ России и Китая провели совместные стрельбы в Желтом море
Вчера, 05:04
 
КитайТихий океанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала