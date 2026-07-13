Россия и Китай проведут совместное патрулирование в Тихом океане

ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Военно-морской флот России и военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая после завершения учений "Морское взаимодействие – 2026" также проведут совместное патрулирование в акватории Тихого океана, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны КНР.