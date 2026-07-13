Россия и Китай проведут совместное патрулирование в Тихом океане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военно-морской флот России и военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая проведут совместное патрулирование в акватории Тихого океана после учений "Морское взаимодействие — 2026".
ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Военно-морской флот России и военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая после завершения учений "Морское взаимодействие – 2026" также проведут совместное патрулирование в акватории Тихого океана, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны КНР.
"Согласно плану, после завершения учений обе стороны направят часть сил для проведения совместного морского патрулирования в соответствующей акватории Тихого океана, продолжая вносить позитивный вклад в поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире", - говорится в заявлении.
ВМФ России и ВМС Китая завершили совместные учения
Вчера, 13:10
Традиционные российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2026" прошли в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года. Флоты двух стран выполнили стрельбы артиллерийских установок и пулеметных комплексов, отражая условное нападение беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, экипажи кораблей отработали совместное маневрирование, противолодочные задачи, борьбу с надводными кораблями условного противника и спасательные действия
В учениях участвовали корабли Тихоокеанского флота гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" и спасательное судно "Игорь Белоусов". От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая были задействованы эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".