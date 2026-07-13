Рейтинг@Mail.ru
Байопик "Майкл" сохранил лидерство в кинопрокате в России - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:08 13.07.2026
Байопик "Майкл" сохранил лидерство в кинопрокате в России

Фильм о Майкле Джексоне сохранил лидерство в кинопрокате в России

© Lionsgate Productions Ltd. (2026)Кадр из фильма "Майкл"
Кадр из фильма Майкл - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Lionsgate Productions Ltd. (2026)
Кадр из фильма "Майкл". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фильм «Майкл» сохранил лидерство в кинопрокате в России, заработав 97,3 миллиона рублей за прошедший уикенд.
  • Комедия «Холоп 3» осталась на второй строчке с сборами 65,3 миллиона рублей.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Байопик о легендарном певце Майкле Джексоне - фильм "Майкл" на двенадцатой неделе показов сохранил лидерство в кинопрокате в России, заработав 97,3 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На второй строчке снова осталась комедия "Холоп 3", собравшая за уикенд 65,3 миллиона рублей.
На третье месте оказался мультфильм "Миньоны и Монстры", который за уикенд заработал в странах СНГ без РФ и Белоруссии 62,5 миллиона рублей.
Премьера "Кодекс Данте" стала четвертой и заработала 49,2 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает фильм "Закулисье реальности" со сборами 29,7 миллиона рублей.
Майкл Джексон - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
СМИ: Майкл Джексон мог умереть, по ошибке увеличив себе дозу лекарства
5 июля, 01:00
 
РоссияБелоруссияМайкл ДжексонСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала