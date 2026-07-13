Байопик "Майкл" сохранил лидерство в кинопрокате в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фильм «Майкл» сохранил лидерство в кинопрокате в России, заработав 97,3 миллиона рублей за прошедший уикенд.
- Комедия «Холоп 3» осталась на второй строчке с сборами 65,3 миллиона рублей.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Байопик о легендарном певце Майкле Джексоне - фильм "Майкл" на двенадцатой неделе показов сохранил лидерство в кинопрокате в России, заработав 97,3 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На второй строчке снова осталась комедия "Холоп 3", собравшая за уикенд 65,3 миллиона рублей.
Премьера "Кодекс Данте" стала четвертой и заработала 49,2 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает фильм "Закулисье реальности" со сборами 29,7 миллиона рублей.