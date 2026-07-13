Фестиваль культуры латиноамериканских стран пройдет в Москве

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна пройдет в Москве с 18 по 26 июля, сообщает пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

Фестиваль состоится в российской столице уже в пятый раз и вновь объединит музыку, танцы, кино, гастрономию, лекции, творческие мастер-классы и семейные активности.

Так, 18 и 19 июля центральная площадка фестиваля в саду "Эрмитаж" наполнится красками Латинской Америки. Гостей ждет насыщенная программа c национальным колоритом, традициями, кухней и атмосферой карнавала. Открыть Латинскую Америку с разных сторон можно будет на мастер-классах, конкурсах и лекциях, а также в тематических фотозонах. Вход свободный.

Официальное открытие состоится 18 июля в 13:00 на главной сцене сада "Эрмитаж". В нем примут участие представители правительства Москвы и послы латиноамериканских стран. Программу продолжат исполнители и коллективы, которые представят зрителям традиционную культуру региона через музыку, танец и сценические образы.

Одними из событий программы станут мастер-классы по футбольному фристайлу, которые пройдут 18 и 19 июля. Шоу-группа Freestyle Sport покажет трюки, затем гости смогут попробовать себя в качестве футболистов.

Кроме того, с 20 по 26 июля состоится Кинофестиваль латиноамериканских и карибских фильмов. В афише заявлено 14 фильмов из 11 стран.

В рамках Фестиваля культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна посольство Доминиканской Республики в Российской Федерации устроит традиционный Доминиканский вечер. В этот раз он будет посвящен Колониальной зоне столицы Санто-Доминго.