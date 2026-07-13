В ВСУ считают главу Минобороны Украины неопытным в планировании боев

"Критики Федорова в армии... утверждают, что из-за отсутствия военного опыта он не подготовлен к планированию войны", - пишет издание.

Журнал приводит слова бывшей главы украинского агентства оборонных закупок Марины Безруковой, которая заявила, что у Федорова нет полной политической поддержки со стороны Владимира Зеленского.

Источник в органах разведки сообщил изданию, что у Федорова мало шансов на случай какой-либо серьезной конфронтации с генералами ВСУ. Издание также в понедельник сообщало, что министр обороны добивался отставки главкома ВСУ Александра Сырского, однако не достиг успеха.