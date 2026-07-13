В ВСУ считают главу Минобороны Украины неопытным в планировании боев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Критики министра обороны Украины Михаила Федорова считают, что из-за отсутствия военного опыта он не подготовлен к планированию военных действий.
- Первые полгода работы Федорова на должности министра обороны были отмечены гиперактивностью и агрессивностью, которые вызывали недовольство у многих.
- У Михаила Федорова нет полной политической поддержки со стороны Владимира Зеленского, заявила бывшая глава украинского агентства оборонных закупок Марина Безрукова.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Критики министра обороны Украины Михаила Федорова в ВСУ считают, что из-за отсутствия военного опыта он не подготовлен к планированию военных действий, сообщает журнал Economist.
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"Критики Федорова в армии... утверждают, что из-за отсутствия военного опыта он не подготовлен к планированию войны", - пишет издание.
Как отмечается в публикации, первые полгода Федорова на должности министра были отмечены гиперактивностью и агрессивностью, которые вызывали недовольство у многих - так, например, он распорядился провести аудит министерства и бригад ВСУ, а также подвергал чиновников ведомства проверке на детекторе лжи.
Журнал приводит слова бывшей главы украинского агентства оборонных закупок Марины Безруковой, которая заявила, что у Федорова нет полной политической поддержки со стороны Владимира Зеленского.
Источник в органах разведки сообщил изданию, что у Федорова мало шансов на случай какой-либо серьезной конфронтации с генералами ВСУ. Издание также в понедельник сообщало, что министр обороны добивался отставки главкома ВСУ Александра Сырского, однако не достиг успеха.
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