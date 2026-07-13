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ЕС вызовет представителя России в связи с кибератаками, заявила Каллас - РИА Новости, 13.07.2026
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19:30 13.07.2026
ЕС вызовет представителя России в связи с кибератаками, заявила Каллас

Каллас: ЕС вызовет представителя России в связи с кибератаками

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз вызовет представителя России при ЕС в связи с обвинениями в кибератаках.
  • Совет ЕС объявил о введении санкций против девяти физических лиц и четырех организаций, предположительно связанных с РФ.
БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Евросоюз вызовет представителя России при ЕС, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, связав вызов с обвинениями в сторону РФ в якобы кибератаках.
Совет ЕС в понедельник объявил о введении санкций против девяти физических лиц и четырех организаций, связывая их с РФ и бездоказательно утверждая, что они якобы причастны к кибератакам против Украины и стран Евросоюза.
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"ЕС вызовет представителя России при Европейском союзе", - сказала Каллас на пресс-конференции заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.
Каллас связала вызов с кибератаками, в причастности к которым бездоказательно обвиняют РФ, хотя Москва подобные обвинения неоднократно опровергала.
Российские власти неоднократно отвергали обвинения западных стран в причастности к кибератакам, называя их бездоказательными. Президент России Владимир Путин в начале июня заявил, что все заявления Европы о кибератаках РФ против Запада делаются с позиции highly likely (с англ. - "весьма вероятно"), и напомнил, что нет ни одного доказанного факта.
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