ЕС вызовет представителя России в связи с кибератаками, заявила Каллас

Российские власти неоднократно отвергали обвинения западных стран в причастности к кибератакам, называя их бездоказательными. Президент России Владимир Путин в начале июня заявил, что все заявления Европы о кибератаках РФ против Запада делаются с позиции highly likely (с англ. - "весьма вероятно"), и напомнил, что нет ни одного доказанного факта.