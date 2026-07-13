ЕС вызовет представителя России в связи с кибератаками, заявила Каллас

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз вызовет представителя России при ЕС в связи с обвинениями в кибератаках.
- Совет ЕС объявил о введении санкций против девяти физических лиц и четырех организаций, предположительно связанных с РФ.
БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Евросоюз вызовет представителя России при ЕС, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, связав вызов с обвинениями в сторону РФ в якобы кибератаках.
"ЕС вызовет представителя России при Европейском союзе", - сказала Каллас на пресс-конференции заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.
Каллас связала вызов с кибератаками, в причастности к которым бездоказательно обвиняют РФ, хотя Москва подобные обвинения неоднократно опровергала.
Российские власти неоднократно отвергали обвинения западных стран в причастности к кибератакам, называя их бездоказательными. Президент России Владимир Путин в начале июня заявил, что все заявления Европы о кибератаках РФ против Запада делаются с позиции highly likely (с англ. - "весьма вероятно"), и напомнил, что нет ни одного доказанного факта.