В Европарламенте пожаловались на конституционный переворот в Венгрии

Краткий пересказ от РИА ИИ Почти полсотни депутатов Европейского парламента пожаловались в открытом письме к Европейской комиссии на действия премьер-министра Петера Мадьяра.

Мадьяр внес в парламент Венгрии проект 17-й поправки к конституции, которая предусматривает отстранение от должности президента страны Тамаша Шуйока и ограничение срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами.

Депутаты считают, что поправки нарушают избирательное право венгерских граждан.

БУДАПЕШТ, 13 июл - РИА Новости. Почти полсотни депутатов Европейского парламента пожаловались в открытом письме к Европейской комиссии на организованный премьер-министром Петером Мадьяром конституционный переворот в Венгрии в связи с инициированной им 17-й поправкой, сообщил глава фракции "Фидес" в Европейском парламенте Тамаш Дойч.

Мадьяр 4 июля внес в парламент Венгрии проект 17-й поправки к конституции, которая предусматривает в числе прочего отстранение от должности президента страны Тамаша Шуйока и ограничение срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами.

"Почти полсотни патриотически настроенных, консервативных и выступающих за суверенитет депутатов Европейского парламента обращаются с неотложным вопросом к Европейской комиссии по поводу открытого конституционного переворота правительства Петера Мадьяра", - написал Дойч на своей странице в социальной сети Facebook*.

В письме говорится, что внесенные на рассмотрение венгерским парламентом поправки направлены на отстранение от должности конкретных неугодных Мадьяру лиц, а также нарушают избирательное право венгерских граждан, ограничивая срок депутатского мандата.

"Европейская комиссия больше 10 лет внимательно следила за действиями венгерского правительства. Почему Еврокомиссия молчит сейчас, когда правительство открыто нарушает европейские конституционные принципы?" - приводит текст письма Дойч.

Мадьяр призывал Шуйока, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая. Срок полномочий Шуйока истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока. Мадьяр заявил, что с сентября начнется процесс разработки новой конституции, которая будет утверждена всенародным референдумом, а еще до этого в Венгрии появится новый президент.