В Европе обсуждали условия начала конфликта с США, пишет Bloomberg

Краткий пересказ от РИА ИИ Европейские чиновники обсуждали условия вступления в конфликт с США из-за притязаний Вашингтона на Гренландию, пишет Bloomberg.

Слова Трампа о возможности применения военной силы потрясли союзников и вызвали у них глубокое недоверие к Штатам.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Европейские чиновники в частном порядке обсуждали, при каких условиях принятые ими обязательства НАТО потребуют от них вступить в конфликт с США из-за притязаний Вашингтона на Гренландию, передает агентство Европейские чиновники в частном порядке обсуждали, при каких условиях принятые ими обязательства НАТО потребуют от них вступить в конфликт с США из-за притязаний Вашингтона на Гренландию, передает агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

"Лидеры в Европе... готовились к немыслимому: что один член НАТО нападет на другого, что раскололо бы альянс... Европейские чиновники в частном порядке обсуждали, в какой момент их обязательства НАТО могут потребовать от них вступить в бой против США", - говорится в сообщении агентства.

Как передает Блумберг, ни одно из заявлений Трампа не встревожило европейских союзников США так, как его слова о возможности применения военной силы для захвата Гренландии. Позднее американский лидер заявил, что не прибегнет к военной силе. Как отмечает агентство, эта ситуация потрясла союзников США и вызвала у них глубокое недоверие к Вашингтону.