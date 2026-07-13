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В Европе обсуждали условия начала конфликта с США, пишет Bloomberg - РИА Новости, 13.07.2026
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14:00 13.07.2026
В Европе обсуждали условия начала конфликта с США, пишет Bloomberg

Bloomberg: в Европе обсуждали условия начала конфликта с США из-за Гренландии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские чиновники обсуждали условия вступления в конфликт с США из-за притязаний Вашингтона на Гренландию, пишет Bloomberg.
  • Слова Трампа о возможности применения военной силы потрясли союзников и вызвали у них глубокое недоверие к Штатам.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Европейские чиновники в частном порядке обсуждали, при каких условиях принятые ими обязательства НАТО потребуют от них вступить в конфликт с США из-за притязаний Вашингтона на Гренландию, передает агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
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"Лидеры в Европе... готовились к немыслимому: что один член НАТО нападет на другого, что раскололо бы альянс... Европейские чиновники в частном порядке обсуждали, в какой момент их обязательства НАТО могут потребовать от них вступить в бой против США", - говорится в сообщении агентства.
Как передает Блумберг, ни одно из заявлений Трампа не встревожило европейских союзников США так, как его слова о возможности применения военной силы для захвата Гренландии. Позднее американский лидер заявил, что не прибегнет к военной силе. Как отмечает агентство, эта ситуация потрясла союзников США и вызвала у них глубокое недоверие к Вашингтону.
В марте датская телерадиокомпания DR сообщала, что в январе Дания под видом учений "Арктическая стойкость" готовилась к нападению США на Гренландию, в том числе перебрасываемые на остров солдаты брали с собой взрывчатку и кровь, необходимые для потенциального ведения боя. Отмечалось, что Дания еще в начале 2025 года обратилась в ​​ходе секретных переговоров за политической поддержкой к властям Франции, ФРГ и скандинавских стран для противостояния притязаниям Вашингтона. В частности, Дания могла рассчитывать на отправку нескольких сотен военных от Франции.
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В миреСШАГренландияВашингтон (штат)Дональд ТрампНАТО
 
 
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