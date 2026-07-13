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Более десяти тысяч человек могли погибнуть от экстремальной жары в Европе - РИА Новости, 13.07.2026
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10:48 13.07.2026
Более десяти тысяч человек могли погибнуть от экстремальной жары в Европе

РИА Новости: более 10,6 тысячи человек могли погибнуть в Европе из-за жары

© REUTERS / Alice SaccoЖара в Париже
Жара в Париже - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© REUTERS / Alice Sacco
Жара в Париже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Европе в конце июня 2026 года зафиксировали избыточную смертность в 10 651 случай из-за аномально высоких температур.
  • Самый большой рост избыточной смертности отметили в возрастной группе от 65 лет — на 9,8 тысячи случаев.
  • Неделей ранее избыточная смертность составляла 1684 случая, а на 24-й неделе была ниже ожидаемого уровня (-1244).
БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Более 10,6 тысячи человек могли погибнуть в Европе из-за экстремально высоких температур, выяснило РИА Новости, изучив данные европейской сети мониторинга смертности EuroMOMO.
В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднимается к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее. На последней неделе июня в нескольких европейских странах были побиты температурные рекорды.
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Как следует из графиков EuroMOMO, показатель избыточной смертности за 26-ю неделю (с 22 по 28 июня) 2026 года составил 10 651 смерть. Избыточная смертность - это разница между фактическим и ожидаемым числом смертей, рассчитанным на основе исторических данных за аналогичные периоды. Этот показатель используется для оценки влияния различных кризисов на демографию.
При этом неделей ранее этот показатель составлял 1684 смерть, а на 24-й неделе вообще показал отрицательное значение в -1244, что значит, что количество смертей было ниже ожидаемого.
Повышенная избыточная смертность наблюдалась во всех возрастных категориях, однако самый большой рост показала группа в возрасте от 65 лет, в ней смертность превысила нормальные показатели на 9,8 тысячи случаев. Детей до 14 лет умерло примерно на 60 больше, людей в возрасте от 15 до 44 - на 141, а людей в возрасте от 45 до 64 лет - на 859 больше.
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