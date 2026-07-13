Краткий пересказ от РИА ИИ Простые жители Эстонии возмущены тарифами на электричество в своей стране и вспоминают времена СССР.

По мнению пользователей соцсетей, присоединение Эстонии к общеевропейской энергетической системе и курс на зеленую энергетику привели к росту цен на электричество.

Жители Эстонии считают, что текущая энергетическая политика правительства не отвечает интересам народа и приводит к экономическим трудностям.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Простые жители Эстонии возмущены тарифами на электричество в своей стране и вспоминают времена СССР, выяснило РИА Новости, изучив соцсети.

Ранее эстонский портал Uued Uudised со ссылкой на датское исследование сообщил, что присоединение Эстонии к общеевропейской энергетической системе и следование курсу на зеленую энергетику привело к масштабному росту цен на электричество, особенно на фоне жары - европейские зеленые мощности не справляются с выработкой нужных объемов энергии и более дешевое эстонское электричество перетекает в Западную Европу

"Наше правительство обрекло на гибель свою страну и народ, отказавшись от всех возможностей для экономического роста и улучшения жизни своих граждан! Неужели их так подкупили и развратили, что они полностью уничтожили свою способность видеть и мыслить?!" - возмутился пользователь Рейн Рейдак в комментариях под статьей Uued Uudised.

Ему вторит пользователь Танель Вайнумяэ - по его словам, в Эстонии электричество намеренно превратили в средство грабежа. "У нас не было проблем с нашей энергетической системой, пока её не захватили реформисты, а во время правления Ансипа (Андрус Ансип - премьер-министр Эстонии в 2005-2014 годах - ред.) ее вывели на свободный рынок с намерением обобрать людей до нитки…" - считает Вайнумяэ.

"Как же хорошо, что во времена СССР Россия содержала нас! Иначе... как бы мы получали бесплатное медицинское обслуживание и образование? И как бы иначе женщина могла выйти на пенсию в 55 лет, а мужчина — в 60? – написал Адо Тибу.

"Ясно, что пока мы находимся на общем рынке, дешевой электроэнергии у нас никогда не будет. Ситуация будет особенно плачевной в плане сетевых сборов, поскольку нам придется вкладывать огромные средства в бесполезные, зависящие от погоды источники энергии, которые в итоге исчезнут в черной дыре общего рынка", – переживает Тайво Сепп.

Читательница Майе Трумм отнеслась к ситуации с юмором, вспомнив оговорку бывшего премьер-министра страны, нынешней главы евродипломатии Каи Каллас, что "электрических молекул стало меньше". "А что, если эти ветряные мельницы немного модернизировать? Добавить ручные рукоятки? В безветренную погоду безработные могли бы получить работу и зарплату, вращая эту рукоятку. Ветряная мельница работала бы, и электрические молекулы жужжали бы вдоль линий к потребителям", – предложила Трумм.