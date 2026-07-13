Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что европейские страны должны вести себя бескомпромиссно по отношению к России и усиливать давление на нее.
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва больше не будет верить в желание Запада вести переговоры по Украине и отметила переход Запада к открытым ультиматумам.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Европейские страны должны вести себя бескомпромиссно по отношению к России, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью Politico.
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"Подход к России должен заключаться в усилении давления, отсутствии компромиссов и ведении переговоров только с позиции силы", — утверждает он.
Глава МИД Сергей Лавров в четверг заявил, что Москва больше не будет верить, что Запад хочет вести переговоры по Украине. Министр подчеркнул, что Запад, имитируя готовность к диалогу по украинскому кризису, перешел к открытым ультиматумам в адрес Москвы.
Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия открыта к контактам с Европой. В свою очередь, его пресс-секретарь Дмитрий Песков добавлял, что европейцы заблуждаются, думая, что с Москвой надо говорить с позиции силы.