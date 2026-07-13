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Глава МИД Эстонии выступил с дерзким заявлением о России - РИА Новости, 13.07.2026
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12:09 13.07.2026
Глава МИД Эстонии выступил с дерзким заявлением о России

Цахкна: Европа должна действовать бескомпромиссно по отношению к России

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что европейские страны должны вести себя бескомпромиссно по отношению к России и усиливать давление на нее.
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва больше не будет верить в желание Запада вести переговоры по Украине и отметила переход Запада к открытым ультиматумам.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Европейские страны должны вести себя бескомпромиссно по отношению к России, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью Politico.
«
"Подход к России должен заключаться в усилении давления, отсутствии компромиссов и ведении переговоров только с позиции силы", — утверждает он.
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