Глава МИД Эстонии выступил с дерзким заявлением о России

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Европейские страны должны вести себя бескомпромиссно по отношению к России, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью Politico.

"Подход к России должен заключаться в усилении давления, отсутствии компромиссов и ведении переговоров только с позиции силы", — утверждает он.

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия открыта к контактам с Европой. В свою очередь, его пресс-секретарь Дмитрий Песков добавлял, что европейцы заблуждаются, думая, что с Москвой надо говорить с позиции силы.