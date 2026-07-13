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СМИ: присоединение Эстонии к рынку ЕС привело к росту цен на электричество - РИА Новости, 13.07.2026
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13:32 13.07.2026
СМИ: присоединение Эстонии к рынку ЕС привело к росту цен на электричество

Участие Эстонии в европейском рынке привело к резкому росту цен на электричество

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг Эстонии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Присоединение Эстонии к общеевропейской энергетической системе привело к масштабному росту цен на электричество, особенно в период июньской жары.
  • Рост цен на электроэнергию связан с переходом на «зеленую» энергию, зависящую от погодных условий.
  • Если Эстония не будет использовать местное сырье и управлять производством для обеспечения безопасности своих потребителей, она будет вынуждена импортировать продукцию по высоким ценам основных рынков.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Присоединение Эстонии к общеевропейской энергетической системе привело к масштабному росту цен на электричество, особенно на фоне жары, сообщил местный портал Uued Uudised со ссылкой на датское исследование.
"Датский портал Klimarealisme опубликовал анализ роста цена на электроэнергию в Северной Европе и регионе Балтийского моря во время июньской жары. Выяснилось, что, несмотря на масштабное строительство новых ветряных электростанций и солнечных батарей, цены на электроэнергию в Европе в пиковые периоды выросли до самых высоких уровней за последние годы", - сообщил Uued Uudised.
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Причиной роста цен стал повсеместный переход на "зеленую" энергию, а она зависит от погоды.
"Когда в Европе наступило длительное затишье (ветра) и солнце зашло (имеется в виду в ночное время - ред.), в системе образовалась огромная дыра. Временами немецкие ветряные мельницы вырабатывали лишь 10% своей мощности", - отметил эстонский портал.
При этом если какая-то европейская страна, Эстония в данном случае, соединена кабелями с дефицитными рынками Центральной Европы и Великобритании, ее дешевая электроэнергия перемещается туда, где она стоит дороже. И цена для всех выравнивается.
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"Для Эстонии это имеет очень ясные последствия. Если мы не будем использовать наше местное сырье (сланцевую нефть и древесину) и управлять производством в первую очередь для обеспечения безопасности наших потребителей и населения, мы будем вынуждены импортировать продукцию по высоким ценам основных рынков. Между тем, весь местный экологический и социальный ущерб, причиненный ветряными электростанциями, ляжет исключительно на нас", - говорится в статье.
Портал опубликовал также график, который показывает, насколько увеличились цены на электроэнергию по сравнению с прошлым годом. Обычно цены самые высокие зимой, летом же, из-за большей выработки энергии солнечными батареями, они падают, однако в 2026 году все произошло наоборот. Так, в июне 2025 года в Эстонии один киловатт стоил 0,05 евро, а в июне 2026 года - уже 0,1 евро.
В феврале 2025 года страны Прибалтики отключились от общей с Россией и Белоруссией энергосистемы, в результате чего цены на оптовом рынке электроэнергии Nord Pool выросли более чем в два раза: раньше 1 МВт стоил 100 евро, а после 8 февраля его стоимость достигала 270 евро. Также в Прибалтике наблюдается дефицит собственной энергии.
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