Краткий пересказ от РИА ИИ Присоединение Эстонии к общеевропейской энергетической системе привело к масштабному росту цен на электричество, особенно в период июньской жары.

Рост цен на электроэнергию связан с переходом на «зеленую» энергию, зависящую от погодных условий.

Если Эстония не будет использовать местное сырье и управлять производством для обеспечения безопасности своих потребителей, она будет вынуждена импортировать продукцию по высоким ценам основных рынков.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Присоединение Эстонии к общеевропейской энергетической системе привело к масштабному росту цен на электричество, особенно на фоне жары, сообщил местный портал Присоединение Эстонии к общеевропейской энергетической системе привело к масштабному росту цен на электричество, особенно на фоне жары, сообщил местный портал Uued Uudised со ссылкой на датское исследование.

"Датский портал Klimarealisme опубликовал анализ роста цена на электроэнергию в Северной Европе и регионе Балтийского моря во время июньской жары. Выяснилось, что, несмотря на масштабное строительство новых ветряных электростанций и солнечных батарей, цены на электроэнергию в Европе в пиковые периоды выросли до самых высоких уровней за последние годы", - сообщил Uued Uudised.

Причиной роста цен стал повсеместный переход на "зеленую" энергию, а она зависит от погоды.

"Когда в Европе наступило длительное затишье (ветра) и солнце зашло (имеется в виду в ночное время - ред.), в системе образовалась огромная дыра. Временами немецкие ветряные мельницы вырабатывали лишь 10% своей мощности", - отметил эстонский портал.

При этом если какая-то европейская страна, Эстония в данном случае, соединена кабелями с дефицитными рынками Центральной Европы и Великобритании, ее дешевая электроэнергия перемещается туда, где она стоит дороже. И цена для всех выравнивается.

"Для Эстонии это имеет очень ясные последствия. Если мы не будем использовать наше местное сырье (сланцевую нефть и древесину) и управлять производством в первую очередь для обеспечения безопасности наших потребителей и населения, мы будем вынуждены импортировать продукцию по высоким ценам основных рынков. Между тем, весь местный экологический и социальный ущерб, причиненный ветряными электростанциями, ляжет исключительно на нас", - говорится в статье.

Портал опубликовал также график, который показывает, насколько увеличились цены на электроэнергию по сравнению с прошлым годом. Обычно цены самые высокие зимой, летом же, из-за большей выработки энергии солнечными батареями, они падают, однако в 2026 году все произошло наоборот. Так, в июне 2025 года в Эстонии один киловатт стоил 0,05 евро, а в июне 2026 года - уже 0,1 евро.