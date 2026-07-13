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СМИ: ЕС может запретить въезд подлежащих мобилизации украинцев - РИА Новости, 13.07.2026
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13:47 13.07.2026
СМИ: ЕС может запретить въезд подлежащих мобилизации украинцев

Rzeczpospolita: ЕС с июля может запретить въезд подлежащим мобилизации украинцам

© AP Photo / Sergei GritsСолдаты украинской армии
Солдаты украинской армии - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Солдаты украинской армии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз может принять директиву, запрещающую въезд в ЕС подлежащих мобилизации граждан Украины.
  • Въехать в страны ЕС и получить временную защиту граждане Украины смогут, только если предъявят документ, подтверждающий отсутствие обязанности по мобилизации.
  • Директива должна быть принята в июле, но вступит в силу только в марте 2027 года.
ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Евросоюз уже в июле может принять директиву, запрещающую въезд в ЕС подлежащих мобилизации граждан Украины, в силу он вступит весной 2027 года, пишет польская газета Rzeczpospolita.
"Граждане Украины, чтобы въехать в страны ЕС и получить временную защиту, должны будут иметь справку о том, что они освобождены от мобилизации в своей стране. Это касается и женщин. Если они не предоставят справку, то не будут иметь права на такую форму пребывания", - пишет издание.
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Отмечается, что Европейская комиссия готовит крупнейшую с 2022 года поправку к Директиве о временной защите. В соответствии с планируемыми изменениями, право на временное пребывание в ЕС должно быть "предоставлено гражданину Украины только в том случае, если он предъявит документ, подтверждающий отсутствие обязанности по мобилизации, выданный украинскими властями".
"Директива должна быть принята в июле, но вступит в силу только в марте 2027 года", - пишет Rzeczpospolita.
Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Дущик заявил газете, что "работа над изменениями уже завершена" и "Польша их поддерживает".
При этом замминистра подчеркнул, что ограничения не коснутся тех граждан Украины, которые уже имеют временную защиту в государствах Евросоюза.
По данным Евростата, временной защитой в странах ЕС пользуются 4,3 миллиона украинцев, больше всего в Германии (1,2 миллиона) и Польше (960 тысяч).
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