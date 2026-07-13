СМИ: ЕС может запретить въезд подлежащих мобилизации украинцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз может принять директиву, запрещающую въезд в ЕС подлежащих мобилизации граждан Украины.
- Въехать в страны ЕС и получить временную защиту граждане Украины смогут, только если предъявят документ, подтверждающий отсутствие обязанности по мобилизации.
- Директива должна быть принята в июле, но вступит в силу только в марте 2027 года.
ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Евросоюз уже в июле может принять директиву, запрещающую въезд в ЕС подлежащих мобилизации граждан Украины, в силу он вступит весной 2027 года, пишет польская газета Rzeczpospolita.
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Отмечается, что Европейская комиссия готовит крупнейшую с 2022 года поправку к Директиве о временной защите. В соответствии с планируемыми изменениями, право на временное пребывание в ЕС должно быть "предоставлено гражданину Украины только в том случае, если он предъявит документ, подтверждающий отсутствие обязанности по мобилизации, выданный украинскими властями".
"Директива должна быть принята в июле, но вступит в силу только в марте 2027 года", - пишет Rzeczpospolita.
Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Дущик заявил газете, что "работа над изменениями уже завершена" и "Польша их поддерживает".
При этом замминистра подчеркнул, что ограничения не коснутся тех граждан Украины, которые уже имеют временную защиту в государствах Евросоюза.
По данным Евростата, временной защитой в странах ЕС пользуются 4,3 миллиона украинцев, больше всего в Германии (1,2 миллиона) и Польше (960 тысяч).