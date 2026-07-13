Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Бельгии Маким Прево заявил, что на заседании в понедельник не удастся принять 21-й пакет антироссийских санкций.
- У ряда стран Евросоюза все еще есть возражения по содержанию пакета санкций.
БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник не смогут принять 21-й пакет антироссийских санкций, поскольку у ряда стран есть возражения, заявил перед встречей глава бельгийского внешнеполитического ведомства Маким Прево.
"Сегодня не удалось создать условия для принятия 21-го пакета санкций", - сказал он журналистам.
По его словам, у ряда стран Евросоюза все еще есть возражения по его содержанию.
На минувшей неделе постпреды стран ЕС провели несколько ключевых обсуждений по 21-му санкционному пакету, от которых зависело, будут ли новые ограничения утверждены, как и планировалось, до середины июля. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, страны не смогли прийти к единогласной позиции, дискуссии будут продолжены.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.