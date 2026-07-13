Бельгийский министр рассказал о принятии 21-го пакета санкций против России

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Бельгии Маким Прево заявил, что на заседании в понедельник не удастся принять 21-й пакет антироссийских санкций.

У ряда стран Евросоюза все еще есть возражения по содержанию пакета санкций.

БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник не смогут принять 21-й пакет антироссийских санкций, поскольку у ряда стран есть возражения, заявил перед встречей глава бельгийского внешнеполитического ведомства Маким Прево.

"Сегодня не удалось создать условия для принятия 21-го пакета санкций", - сказал он журналистам.

По его словам, у ряда стран Евросоюза все еще есть возражения по его содержанию.

На минувшей неделе постпреды стран ЕС провели несколько ключевых обсуждений по 21-му санкционному пакету, от которых зависело, будут ли новые ограничения утверждены, как и планировалось, до середины июля. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, страны не смогли прийти к единогласной позиции, дискуссии будут продолжены.